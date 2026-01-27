Boris Kalnoky, Facebook: „A HU választások most már könnyű választássá váltak. Aki szerint Ukrajna megnyeri a háborút, az szavazzon az ellenzékre. Újjáépítési szerződéssel jutalmazhatják a győztes Ukrajna támogatását. Aki szerint Ukrajna veszíteni fog, az maradjon Orbán mellett. Egy csődbe ment, maffiotikus és impotens Ukrajna az EU-ban mindenki nyakában tégla lenne.”