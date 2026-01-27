ukrán nagykövetKülügyminisztériumTisza PártOrbán ViktorZelenszkijSzijjártó Péter

Zelenszkij csatlósa hallgat: nem válaszolt, pedig lenne mire + videó

Abszurd jelenetek zajlottak le a külügyminisztérium előtt. Orbán Viktor utasítására Szijjártó Péter bekérette Ukrajna nagykövetét, miután Volodimir Zelenszkij rendszeresen fenyegeti Magyarországot, és Kijev a vádak szerint Magyar Péter támogatásával a magyar választási kampányba is beavatkozik. Az újságírók számtalan kérdést tettek fel, a nagykövet azonban egyre sem volt hajlandó válaszolni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 18:02
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bicskanyitogató stílusban beszélt Orbán Viktorról Davosban Forrás: AFP
Mint ismert, az elmúlt napokban éles diplomáciai vita bontakozott ki Magyarország és Ukrajna között, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bicskanyitogató stílusban beszélt Orbán Viktorról Davosban. Válaszul Szijjártó Péter bekérette a budapesti ukrán nagykövetet, és világossá tette, hogy Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a magyar választásokba. Az újságírók a nagykövetet arról kérdezték, miért fenyegette meg pofonnal Zelenszkij Orbán Viktort, illetve milyen összehangolt támadást terveznek Magyarország ellen a választási kampányban. Sándor Fegyir azonban elmenekült a kérdések elől.

Zelenszkij rendszeresen fenyegeti Magyarországot, és Kijev a vádak szerint Magyar Péter támogatásával a magyar választási kampányba is beavatkozik
Zelenszkij rendszeresen fenyegeti Magyarországot, és Kijev a vádak szerint Magyar Péter támogatásával a magyar választási kampányba is beavatkozik. Fotó: AFP

 

Zelenszkij csatlósa elmenekült a magyar újságírók elől

Többek között azt kérdezte tőle a Tények riportere, hogy tárgyaltak-e már Magyar Péterrel, illetve hogy Ukrajnának uniós tagjelölt országként belefér-e, hogy nácizzák egy uniós ország vezetőjét. 

Zelenszkij embere azonban nem mert nyilatkozni a magyar sajtónak.

 

Az ukrán nagykövet a Hír TV kérdéseire sem válaszolt

Nem válaszolt a Hír TV kérdéseire sem Ukrajna magyarországi nagykövete, miután bekérették a külügyminisztériumba. 

Sándor Fegyirtől azt szerették volna megtudni, hogy az ukrán külügyminiszter miért hasonlította Szálasi Ferenchez Orbán Viktort, a diplomata azonban hallgatott.

Számtalan kérdés hangzott el, a nagykövet azonban egyre sem volt hajlandó reagálni.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

