Zelenszkij csatlósa hallgat: nem válaszolt, pedig lenne mire + videó

Mint ismert, az elmúlt napokban éles diplomáciai vita bontakozott ki Magyarország és Ukrajna között, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bicskanyitogató stílusban beszélt Orbán Viktorról Davosban. Válaszul Szijjártó Péter bekérette a budapesti ukrán nagykövetet, és világossá tette, hogy Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a magyar választásokba. Az újságírók a nagykövetet arról kérdezték, miért fenyegette meg pofonnal Zelenszkij Orbán Viktort, illetve milyen összehangolt támadást terveznek Magyarország ellen a választási kampányban. Sándor Fegyir azonban elmenekült a kérdések elől.

Zelenszkij rendszeresen fenyegeti Magyarországot, és Kijev a vádak szerint Magyar Péter támogatásával a magyar választási kampányba is beavatkozik. Fotó: AFP

Zelenszkij csatlósa elmenekült a magyar újságírók elől

Többek között azt kérdezte tőle a Tények riportere, hogy tárgyaltak-e már Magyar Péterrel, illetve hogy Ukrajnának uniós tagjelölt országként belefér-e, hogy nácizzák egy uniós ország vezetőjét.