Trump többször is felvetette egy Putyin–Zelenszkij-találkozó lehetőségét

Donald Trump amerikai elnök több alkalommal is javasolta Moszkvának, hogy fontolják meg Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozóját – erről Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója beszélt.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2026. 01. 28. 17:15
Donald Trump amerikai elnök, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Usakov elmondása szerint a kérdés többször is szóba került Vlagyimir Putyin és Donald Trump telefonos egyeztetései során. Mint fogalmazott, az amerikai elnök ezekben a beszélgetésekben konkrétan felvetette egy esetleges csúcstalálkozó lehetőségét az orosz és az ukrán államfő között, írta a RIA Novosztyi.

Trump
Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója (Fotó: Képernyőkép)

Trump már javasolta az ukrán–orosz csúcstalálkozót

Ezeken a megbeszéléseken Trump elnök többek között azt javasolta, hogy vizsgáljuk meg egy ilyen találkozó lehetőségét

– idézte Usakovot a Rosszija–1 televízió.

A nyilatkozat időzítése nem véletlen: korábban Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij kész lenne személyesen is tárgyalni Vlagyimir Putyinnal. Az ukrán fél szerint a megbeszélések középpontjában a területi kérdések, valamint a zaporizzsjai atomerőmű sorsa állhatna.

Roman Kosztenko ukrán parlamenti képviselő elkeseredve nyilatkozott a háború állásával kapcsolatban. Mint mondta, Vlagyimir Putyin a tárgyalások és részleges fegyvernyugvások lehetőségével taktikai célokat követ és az időt húzza. Az ukrán politikus szerint ezek a lépések nem a valódi békeszándék jelei – szerinte Ukrajna számára két végkimenetel maradt a háború lezárására.

Ukrajna és Oroszország között legfeljebb eseti fegyverszünetek lehetnek, amelyek azt a látszatot kelthetik majd, hogy Vlagyimir Putyin készen áll valamire, ám ez a játszmája része

 – jelentette ki Kosztenko.

Határozottan nem látom a háború végét. Természetesen bármi lehetséges, de a közeljövőben nem látom

 – jegyezte meg a parlamenti képviselő arra a kérdésre válaszolva, hogy látja-e maga előtt a háború közeli befejezését.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Zaharova: Zelenszkij terrortámadásokkal akarja megakadályozni a béketárgyalásokat

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

