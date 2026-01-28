Trump többször is felvetette egy Putyin–Zelenszkij-találkozó lehetőségét

Roman Kosztenko ukrán parlamenti képviselő elkeseredve nyilatkozott a háború állásával kapcsolatban. Mint mondta, Vlagyimir Putyin a tárgyalások és részleges fegyvernyugvások lehetőségével taktikai célokat követ és az időt húzza. Az ukrán politikus szerint ezek a lépések nem a valódi békeszándék jelei – szerinte Ukrajna számára két végkimenetel maradt a háború lezárására.

Ukrajna és Oroszország között legfeljebb eseti fegyverszünetek lehetnek, amelyek azt a látszatot kelthetik majd, hogy Vlagyimir Putyin készen áll valamire, ám ez a játszmája része

– jelentette ki Kosztenko.

Határozottan nem látom a háború végét. Természetesen bármi lehetséges, de a közeljövőben nem látom

– jegyezte meg a parlamenti képviselő arra a kérdésre válaszolva, hogy látja-e maga előtt a háború közeli befejezését.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)