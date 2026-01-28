Zelenszkij nem is akar tárgyalni Moszkva szerint. Marija Zaharova a Szputnyik rádiónak adott interjújában hangsúlyozta: az ukrán fegyveres erők akciói nem katonai szükségszerűségből fakadnak, nem a harctéri helyzet logikáját követik. Mint fogalmazott, a támadások célzottan a civil lakosság és a szociális infrastruktúra ellen irányulnak, írja a TASZSZ.
Zaharova: Zelenszkij terrortámadásokkal akarja megakadályozni a béketárgyalásokat
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök célja a béketárgyalások megzavarása, amit a civil lakosság elleni terrortámadásokkal és csapásokkal próbál elérni – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.
Ezek nem egyszerű csapások, hanem terrortámadások
– mondta Zaharova, hozzátéve, hogy az ilyen lépések mögött több ok és forrás is állhat. Véleménye szerint az egyik legfőbb motiváció az, hogy Kijev megpróbálja ellehetetleníteni a békéhez vezető bármilyen előrelépést. A szóvivő kiemelte: már pusztán a békefolyamattal kapcsolatos egyeztetések lehetősége is éles reakciókat vált ki az ukrán vezetésből.
Nem is a tárgyalások státusáról vagy a végleges rendezés körvonalairól beszélünk. Már az erre irányuló bármilyen munka is azonnali válaszlépéseket provokál
– fogalmazott.
Zaharova szerint ez a magatartás egyértelműen azt bizonyítja, hogy az ukrán vezetés nem érdekelt a konfliktus diplomáciai rendezésében, és tudatosan a feszültség fenntartására, illetve eszkalálására törekszik, még akkor is, ha ennek a civil lakosság issza meg a levét.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Petras Malukas)
Ukrán sajtó kikotyogta: a Tisza Párt gyökeres fordulatot hozna Magyarország Ukrajna-politikájában

Kijev a Tisza pártban bízik.
Kijev a Tisza pártban bízik.
Halálra éheztette kislányát, fiát ketrecbe zárta, hogy nyugodtan videójátékozhasson
A gyerekeket hónapokon át elhanyagolta és teljesen elszigetelte a külvilágtól.
Amikor az országnak szüksége volt rá, Magyar Péter nem volt ott
Ha véletlenül meg is jelent az Európai Parlamentben, akkor sem szavazott a magyarok érdekében.
Brüsszel kettős mércéje: Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása hatalmas veszély Európára
Ukrajna csatlakozása gazdasági katasztrófát hozhat.
