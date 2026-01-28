Zaharova: Zelenszkij terrortámadásokkal akarja megakadályozni a béketárgyalásokat

Ezek nem egyszerű csapások, hanem terrortámadások

– mondta Zaharova, hozzátéve, hogy az ilyen lépések mögött több ok és forrás is állhat. Véleménye szerint az egyik legfőbb motiváció az, hogy Kijev megpróbálja ellehetetleníteni a békéhez vezető bármilyen előrelépést. A szóvivő kiemelte: már pusztán a békefolyamattal kapcsolatos egyeztetések lehetősége is éles reakciókat vált ki az ukrán vezetésből.

Nem is a tárgyalások státusáról vagy a végleges rendezés körvonalairól beszélünk. Már az erre irányuló bármilyen munka is azonnali válaszlépéseket provokál

– fogalmazott.

Zaharova szerint ez a magatartás egyértelműen azt bizonyítja, hogy az ukrán vezetés nem érdekelt a konfliktus diplomáciai rendezésében, és tudatosan a feszültség fenntartására, illetve eszkalálására törekszik, még akkor is, ha ennek a civil lakosság issza meg a levét.