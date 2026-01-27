Zelenszkij pofára esett: Németország meghúzta a határt Ukrajna ügyében

Boris Pistorius a litván védelmi miniszterrel tartott berlini sajtótájékoztatón jelentette ki: Németország jelenleg nem képes további Patriot rendszereket átadni Ukrajnának közvetlen tartalékaiból. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Berlin már korábban is jelentős engedményeket tett saját védelmi képességei rovására – írja a Die Zeit cikkére hivatkozva a ZN.UA.

Boris Pistorius, Németország védelmi minisztere és Robertas Kaunas litván védelmi miniszter. Fotó: AFP

A miniszter szerint Németország a Patriot-képességeinek több mint egyharmadát már Ukrajna rendelkezésére bocsátotta, ami „aránytalanul nagy hozzájárulásnak” számít. A további szállítások azért sem lehetségesek, mert a Bundeswehrnek fenn kell tartania a kiképzési kapacitásokat és a meglévő rendszerek üzemeltetését, valamint meg kell várnia a korábban átadott eszközök pótlását – fogalmaz a portál.

Bundeswehr erőforrásai Pistorius szerint elérték azt a szintet, amely mellett újabb átadások már a német védelem rovására mennének.

A helyzet az IRIS–T légvédelmi rendszerek esetében sem megnyugtató. Németország továbbra is ezek egyedüli szállítója, a szállítások folyamatosak, ám a rendelkezésre álló mennyiség nem elegendő az Ukrajna elleni, egyre intenzívebb orosz támadások kivédésére – írják.