Németországorosz-ukrán háborúlégvédelmi rendszerPistorius

Zelenszkij pofára esett: Németország meghúzta a határt Ukrajna ügyében

Németország nem tud újabb Patriot légvédelmi rakétarendszereket biztosítani Ukrajnának saját készleteiből – erősítette meg Boris Pistorius német védelmi miniszter. Berlin szerint az ország már így is aránytalanul nagy terhet vállalt, és most más szövetségeseknek kell felülvizsgálniuk saját fegyverkészleteiket.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 7:55
Boris Pistorius, német védelmi miniszter Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Boris Pistorius a litván védelmi miniszterrel tartott berlini sajtótájékoztatón jelentette ki: Németország jelenleg nem képes további Patriot rendszereket átadni Ukrajnának közvetlen tartalékaiból. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Berlin már korábban is jelentős engedményeket tett saját védelmi képességei rovására  – írja a Die Zeit cikkére hivatkozva a ZN.UA.

Boris Pistorius, Németország védelmi minisztere és Robertas Kaunas litván védelmi miniszter
Boris Pistorius, Németország védelmi minisztere és Robertas Kaunas litván védelmi miniszter. Fotó: AFP

A miniszter szerint Németország a Patriot-képességeinek több mint egyharmadát már Ukrajna rendelkezésére bocsátotta, ami „aránytalanul nagy hozzájárulásnak” számít. A további szállítások azért sem lehetségesek, mert a Bundeswehrnek fenn kell tartania a kiképzési kapacitásokat és a meglévő rendszerek üzemeltetését, valamint meg kell várnia a korábban átadott eszközök pótlását – fogalmaz a portál.

Bundeswehr erőforrásai Pistorius szerint elérték azt a szintet, amely mellett újabb átadások már a német védelem rovására mennének.

A helyzet az IRIS–T légvédelmi rendszerek esetében sem megnyugtató. Németország továbbra is ezek egyedüli szállítója, a szállítások folyamatosak, ám a rendelkezésre álló mennyiség nem elegendő az Ukrajna elleni, egyre intenzívebb orosz támadások kivédésére – írják.

A német miniszter ezért felszólította a NATO és az Európai Unió tagállamait, hogy vizsgálják felül saját fegyverarzenáljukat. Mint fogalmazott, minden szövetséges közös felelőssége, hogy felmérje, rendelkezik-e még olyan tartalékokkal, amelyek hozzájárulhatnak Ukrajna légvédelmének megerősítéséhez.

Pistorius élesen bírálta Oroszország fellépését is. A Kreml ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásait „különösen cinikusnak” nevezte, hangsúlyozva: miközben nemzetközi szinten a tűzszünet lehetőségéről zajlanak egyeztetések, Moszkva „kíméletlen brutalitással” sújtja a polgári célpontokat, megsértve a nemzetközi jog alapelveit.

A Die Zeit felidézi: korábban Volodimir Zelenszkij arról szólt, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon folytatott megbeszélésén Donald Trump amerikai elnökkel szóba került PAC–3 rakéták szállítása is a Patriot rendszerekhez, ám ezek sorsa egyelőre nem tisztázott.

Borítókép: Boris Pistorius német védelmi miniszter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu