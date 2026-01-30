OroszországUkrajnaAbu DzabiDonald Trump

Veszélybe került az orosz–amerikai–ukrán tárgyalás

Volodimir Zelenszkij ugyan arról beszél, hogy Ukrajna kész a kompromisszumra és a tárgyalásra Oroszországgal, ám mégis olyan kijelentéseket tesz, amelyek Moszkvának nyilvánvalóan nem fogadhatók el. Az ukrán elnök ragaszkodik Ukrajna területi integritásához. Donald Trump amerikai elnök mindent megtesz a vérontás befejezéséért, de úgy tűnik, a vasárnapra tervezett amerikai–orosz–ukrán tárgyalások helyszíne és időpontja egyáltalán nem biztos.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 11:34
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij szerint a január 23–24-én Abu-Dzabiban tartott találkozón számos kérdést vitattak meg, beleértve a legérzékenyebbeket is. Az amerikai delegáció javaslatot tett az ukrán fél számára a deeszkaláció lehetőségével kapcsolatban – számolt be cikkében a BBC.

A deeszkaláció lehetősége Donald Trump személyes kezdeményezésére került az ukrán -orosz napirendre
A deeszkaláció lehetősége Donald Trump személyes kezdeményezésére került az ukrán–orosz napirendre. Fotó: AFP

Zelenszkij szerint ez Donald Trump személyes kezdeményezéseként került a tárgyalóasztalra.

– Nem tudom, hogy beszéltek-e Oroszországgal. Valószínűleg igen. Az amerikaiak azt mondták, hogy fel akarják vetni a deeszkaláció kérdését – bizonyos lépések várnak mindkét félre arra vonatkozóan, hogy ne használják nagy hatótávolságú fegyvereiket, és több teret biztosítsanak a diplomáciának. A tárgyalócsapatunk felhívott, hogy egyeztessünk. Azt mondtam, hogy tükörszerű hozzáállást tanúsítunk az ilyen lépésekhez – mondta Zelenszkij.

Ugyanakkor hangsúlyozta: ha Oroszország nem támadja Ukrajna energetikai létesítményeit, Ukrajna sem fog megfelelő lépéseket tenni.

Erre lehetőségként tekintünk, nem megállapodásként. Hogy működni fog-e vagy sem, és mi fog működni, azt még nem tudom megmondani. Ha Oroszország ugyanúgy meghallotta az amerikai fél jelzését, ahogyan mi, akkor mindenképpen lesz valamilyen eredmény, amit ki fogunk értékelni… Közvetlen párbeszédről, közvetlen megállapodásról nem esett szó köztünk és Oroszország között

– mondta Zelenszkij.

Elmondása szerint Ukrajna támogat minden racionális amerikai kezdeményezést és bármilyen valódi kezdeményezést a háború deeszkalációjával kapcsolatban.

Volodimir Zelenszkij a BBC News Ukraine kérdésére válaszolva ugyanakkor azt mondta, hogy az ukrán–amerikai–orosz formátumú, háromoldalú tárgyalások második fordulójára valószínűleg nem kerül sor február 1-jén, vasárnap.

– Nem tudom, mikor lesz a következő találkozó. Vasárnap kellett volna lennie. Megegyeztünk, hogy Abu-Dzabiban lesz a találkozó. De a dátum vagy a helyszín változhat. Mert véleményünk szerint valami történik Amerika és Irán helyzetével. És ezek a dolgok valószínűleg befolyásolhatják a dátumot – magyarázta az elnök. Hozzátette:

Sokszor elmondtuk már, hogy készek vagyunk olyan kompromisszumokra, amelyek a háború valódi befejezéséhez vezetnek, de amelyek határozottan nem kapcsolódnak Ukrajna területi integritásának megváltoztatásához. Az amerikai fél megérti ezt, és azt mondja, hogy van kompromisszumos megoldás a szabad gazdasági övezettel kapcsolatban.

A tárgyalások során a végső döntéseket csak a vezetők szintjén fogják meghozni – hangsúlyozta Zelenszkij.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

