Veszélybe került az orosz–amerikai–ukrán tárgyalás

Ugyanakkor hangsúlyozta: ha Oroszország nem támadja Ukrajna energetikai létesítményeit, Ukrajna sem fog megfelelő lépéseket tenni.

Erre lehetőségként tekintünk, nem megállapodásként. Hogy működni fog-e vagy sem, és mi fog működni, azt még nem tudom megmondani. Ha Oroszország ugyanúgy meghallotta az amerikai fél jelzését, ahogyan mi, akkor mindenképpen lesz valamilyen eredmény, amit ki fogunk értékelni… Közvetlen párbeszédről, közvetlen megállapodásról nem esett szó köztünk és Oroszország között

– mondta Zelenszkij.

Elmondása szerint Ukrajna támogat minden racionális amerikai kezdeményezést és bármilyen valódi kezdeményezést a háború deeszkalációjával kapcsolatban.

Volodimir Zelenszkij a BBC News Ukraine kérdésére válaszolva ugyanakkor azt mondta, hogy az ukrán–amerikai–orosz formátumú, háromoldalú tárgyalások második fordulójára valószínűleg nem kerül sor február 1-jén, vasárnap.

– Nem tudom, mikor lesz a következő találkozó. Vasárnap kellett volna lennie. Megegyeztünk, hogy Abu-Dzabiban lesz a találkozó. De a dátum vagy a helyszín változhat. Mert véleményünk szerint valami történik Amerika és Irán helyzetével. És ezek a dolgok valószínűleg befolyásolhatják a dátumot – magyarázta az elnök. Hozzátette:

Sokszor elmondtuk már, hogy készek vagyunk olyan kompromisszumokra, amelyek a háború valódi befejezéséhez vezetnek, de amelyek határozottan nem kapcsolódnak Ukrajna területi integritásának megváltoztatásához. Az amerikai fél megérti ezt, és azt mondja, hogy van kompromisszumos megoldás a szabad gazdasági övezettel kapcsolatban.

A tárgyalások során a végső döntéseket csak a vezetők szintjén fogják meghozni – hangsúlyozta Zelenszkij.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)