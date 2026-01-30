Trump: Nagyon veszélyes, amit a britek tesznek

Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetést küldött Nagy-Britanniának, miszerint „nagyon veszélyes” dolog üzletet kötni Kínával, mindössze órákkal azután, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök sikerként értékelte pekingi látogatását. Starmer – aki nyolc év után az első brit miniszterelnök volt, aki Pekingbe utazott – háromórás tárgyalást folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Trump kemény üzenetet küldött Londonnak (Fotó: AFP)

A megbeszélések során jobb piaci hozzáférést, alacsonyabb vámokat és befektetési megállapodásokat sikerült elérnie. Starmer egy „kifinomultabb” kapcsolatot ígért Kínával. A találkozók pedig pontosan azt a szintű együttműködést hozták, amit reméltek. Nagy-Britannia rengeteget tud kínálni, és valódi előrelépés történt – közölte.

Szakértők sikeresnek minősítették a látogatást, mondván, logikus, hogy az Egyesült Királyság Kínára tekint – ez az egyik legnagyobb kereskedelmi partnere.

Trump figyelmeztet az üzlet miatt

Trump azonban Washingtonban újságírói kérdésre reagálva keményen bírálta ezt:

Nos, ez nagyon veszélyes számukra.

Még Kanada esetében is veszélyesebbnek tartotta a kínai üzletelést, mondván, Kanada „nagyon rosszul teljesít”, és nem Kína a megoldás. Ugyanakkor megjegyezte, hogy Hszi Csin-ping „barátja”, jól ismeri, és áprilisban maga is Pekingbe látogat.