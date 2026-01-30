Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

keir starmerpekingtrumpminiszterelnökegyesült királyság

Trump: Nagyon veszélyes, amit a britek tesznek

Donald Trump amerikai elnök keményen bírálta Keir Starmer brit miniszterelnök pekingi látogatását, és „nagyon veszélyesnek” nevezte, hogy Nagy-Britannia szorosabb gazdasági kapcsolatot épít Kínával. Mindez alig néhány órával azután történt, hogy Starmer sikeresnek minősítette a Hszi Csin-pinggel folytatott tárgyalásokat, és alacsonyabb vámokról, jobb piaci hozzáférésről valamint befektetési megállapodásokról számolt be. Trump kemény üzenetet küldött Londonnak.

Kozma Zoltán
2026. 01. 30. 7:27
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetést küldött Nagy-Britanniának, miszerint „nagyon veszélyes” dolog üzletet kötni Kínával, mindössze órákkal azután, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök sikerként értékelte pekingi látogatását. Starmer – aki nyolc év után az első brit miniszterelnök volt, aki Pekingbe utazott – háromórás tárgyalást folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel. 

Trump kemény üzenetet küldött Londonnak (Fotó: AFP)
A megbeszélések során jobb piaci hozzáférést, alacsonyabb vámokat és befektetési megállapodásokat sikerült elérnie. Starmer egy „kifinomultabb” kapcsolatot ígért Kínával. A találkozók pedig pontosan azt a szintű együttműködést hozták, amit reméltek. Nagy-Britannia rengeteget tud kínálni, és valódi előrelépés történt – közölte.

Szakértők sikeresnek minősítették a látogatást, mondván, logikus, hogy az Egyesült Királyság Kínára tekint – ez az egyik legnagyobb kereskedelmi partnere.

Trump figyelmeztet az üzlet miatt

Trump azonban Washingtonban újságírói kérdésre reagálva keményen bírálta ezt: 

Nos, ez nagyon veszélyes számukra.

Még Kanada esetében is veszélyesebbnek tartotta a kínai üzletelést, mondván, Kanada „nagyon rosszul teljesít”, és nem Kína a megoldás. Ugyanakkor megjegyezte, hogy Hszi Csin-ping „barátja”, jól ismeri, és áprilisban maga is Pekingbe látogat.

Az amerikai kereskedelmi miniszter, Howard Lutnick szkeptikus volt a brit eredményekkel kapcsolatban: szerinte a kínaiak kiváló exportőrök, de nagyon nehéz diónak minősülnek, ha valaki hozzájuk akar exportálni, így „jó szerencsét” kívánt a briteknek, és szerinte valószínűtlen a nagy siker.

A brit kormány egyik névtelen tisztségviselője szerint az USA előre tudott a látogatásról és annak céljairól, de Trump miatt most idegeskedés lehet a Downing Streeten. Starmer korábban Bloomberg-interjúban hangsúlyozta, hogy Nagy-Britanniának nem kell választania az USA és Kína között – mindkettővel erősíteni akarja a kapcsolatot, különösen a biztonság és védelem terén.

Starmer pekingi útja után Sanghajba, majd Tokióba utazott tovább.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

