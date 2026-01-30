Egy holttest több csomagban: így jutnak haza az elesett ukrán katonák

Az orosz fél állítása szerint a visszaszállított holttestek ukrán katonáké. Az átadás tényét a hadifoglyok ügyeivel foglalkozó ukrán koordinációs főparancsnokság is megerősítette. Tájékoztatásuk szerint az illetékes szervek minden szükséges eljárást elindítottak annak érdekében, hogy az elhunytakat azonosítsák és hivatalosan nyilvántartásba vegyék – számolt be róla a Hromadske forrásaira hivatkozva az Origo.

Január 29-én ezer, a harcokban elesett ukrán katona holttestét adták át Ukrajnának Fotó: AFP

A holttestek azonosítása hónapokig tarthat

A nyomozók szakértők bevonásával végzik a vizsgálatokat. A belügyminisztérium korábbi tájékoztatása szerint az eljárás elhúzódhat, és akár több hónapot is igénybe vehet.

Ezt elsősorban a holttestek állapota, valamint az átadás módja nehezíti.

A tárca arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz fél egyes esetekben több holttestet egy csomagban ad át. Ez az azonosítás során nemcsak technikai nehézségeket okoz, hanem komoly szakmai terhet is ró az ukrán igazságügyi szakértőkre.