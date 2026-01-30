Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

ukrán katonaUkrajnaholttestátadásorosz-ukrán háború

Egy holttest több csomagban: így jutnak haza az elesett ukrán katonák

Január 29-én ezer, a harcokban elesett ukrán katona holttestét adták át Ukrajnának az orosz fél közlése szerint. Az ukrán hatóságok megkezdték az elhunytak beazonosítását, ám jelezték: az átadás körülményei miatt az eljárás elhúzódhat, és hosszabb időt vehet igénybe.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 6:48
Egy holttest több csomagban – így érkeznek haza az elesett ukrán katonák Forrás: AFP
Az orosz fél állítása szerint a visszaszállított holttestek ukrán katonáké. Az átadás tényét a hadifoglyok ügyeivel foglalkozó ukrán koordinációs főparancsnokság is megerősítette. Tájékoztatásuk szerint az illetékes szervek minden szükséges eljárást elindítottak annak érdekében, hogy az elhunytakat azonosítsák és hivatalosan nyilvántartásba vegyék – számolt be róla a Hromadske forrásaira hivatkozva az Origo.

Január 29-én ezer, a harcokban elesett ukrán katona holttestét adták át Ukrajnának
Január 29-én ezer, a harcokban elesett ukrán katona holttestét adták át Ukrajnának Fotó: AFP

A holttestek azonosítása hónapokig tarthat

A nyomozók szakértők bevonásával végzik a vizsgálatokat. A belügyminisztérium korábbi tájékoztatása szerint az eljárás elhúzódhat, és akár több hónapot is igénybe vehet. 

Ezt elsősorban a holttestek állapota, valamint az átadás módja nehezíti.

A tárca arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz fél egyes esetekben több holttestet egy csomagban ad át. Ez az azonosítás során nemcsak technikai nehézségeket okoz, hanem komoly szakmai terhet is ró az ukrán igazságügyi szakértőkre. 

Korábban olyan esetek is előfordultak, amikor egyazon elhunyt maradványai külön csomagokban, eltérő időpontokban kerültek átadásra; de arra is volt példa, hogy Ukrajna nem vette át a halottait. 

Az illetékes szervek minden holttesten és emberi maradványon DNS-vizsgálatot végeznek. Enélkül nem lehet egyértelműen megállapítani az elhunytak személyazonosságát, és hivatalos tájékoztatást adni a hozzátartozóknak.

Borítókép: A Vöröskereszt munkatársai részt vesznek az elesett katonák holttesteinek elszállításában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

