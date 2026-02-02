Starmer ismét közeledne az EU-hoz

Ennek egyik lehetséges kerete szerinte az EU 150 milliárd eurós (130 milliárd font) biztonsági és védelmi alapja, a SAFE.

A brit csatlakozásról szóló tárgyalások tavaly novemberben összeomlottak, miután London szerint Brüsszel túl magas árat szabott a részvételért – a kudarcért akkor Párizst tették felelőssé. A lapok szerint azonban most mindkét oldalon nagyobb a hajlandóság egy új megállapodásra, különösen Donald Trump NATO-val kapcsolatos kritikái és Grönlandra vonatkozó kijelentései óta.

Starmer hangsúlyozta:

Európának, beleértve az Egyesült Királyságot is, többet kell tennie a biztonságért és a védelemért. Nem csak Trump elnök gondolja így, más államfők is. Én is így látom.

A brit kormányfő jelezte, hogy a védelmi kiadások növelése mellett mélyebb együttműködésre is szükség van.

Starmer alatt Brüsszel és London újra közeledik

A The Guardian múlt héten arról írt, hogy az Egyesült Királyság és az EU már vizsgálja a szorosabb védelmi együttműködés lehetőségét. Maros Sefcovic uniós biztos hétfőn Londonba látogat, ahol elsősorban kereskedelmi, energetikai és halászati kérdésekről tárgyalnak, ám a védelem későbbi politikai egyeztetéseken is napirendre kerülhet.

A britek Marco Rubio amerikai külügyminiszter washingtoni csúcstalálkozóján is képviseltetik magukat, ahol a stratégiai nyersanyagokról lesz szó – ez szintén lehetőséget adhat a transzatlanti és európai védelmi egyeztetésekre.