Starmer a Kínában tett látogatása során arról beszélt, hogy Nagy-Britanniának szorosabban kell együttműködnie más európai államokkal a védelmi kiadások növelése és a katonai képességek fejlesztése érdekében, írja a The Guardian.
Starmer ismét közeledne az EU-hoz
Keir Starmer brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyságnak mérlegelnie kell az újbóli csatlakozást az Európai Unió védelmi alapjához, az úgynevezett SAFE-programhoz. A munkáspárti kormányfő úgy véli, Európának fel kell lépnie és többet kell tennie a saját biztonságáért, miközben egyre nyíltabban jelzi, hogy közelebb vinné Londont Brüsszelhez.
Ennek egyik lehetséges kerete szerinte az EU 150 milliárd eurós (130 milliárd font) biztonsági és védelmi alapja, a SAFE.
A brit csatlakozásról szóló tárgyalások tavaly novemberben összeomlottak, miután London szerint Brüsszel túl magas árat szabott a részvételért – a kudarcért akkor Párizst tették felelőssé. A lapok szerint azonban most mindkét oldalon nagyobb a hajlandóság egy új megállapodásra, különösen Donald Trump NATO-val kapcsolatos kritikái és Grönlandra vonatkozó kijelentései óta.
Starmer hangsúlyozta:
Európának, beleértve az Egyesült Királyságot is, többet kell tennie a biztonságért és a védelemért. Nem csak Trump elnök gondolja így, más államfők is. Én is így látom.
A brit kormányfő jelezte, hogy a védelmi kiadások növelése mellett mélyebb együttműködésre is szükség van.
Starmer alatt Brüsszel és London újra közeledik
A The Guardian múlt héten arról írt, hogy az Egyesült Királyság és az EU már vizsgálja a szorosabb védelmi együttműködés lehetőségét. Maros Sefcovic uniós biztos hétfőn Londonba látogat, ahol elsősorban kereskedelmi, energetikai és halászati kérdésekről tárgyalnak, ám a védelem későbbi politikai egyeztetéseken is napirendre kerülhet.
A britek Marco Rubio amerikai külügyminiszter washingtoni csúcstalálkozóján is képviseltetik magukat, ahol a stratégiai nyersanyagokról lesz szó – ez szintén lehetőséget adhat a transzatlanti és európai védelmi egyeztetésekre.
Fegyverüzletek és kétoldalú megállapodások
Starmer az utóbbi hónapokban több kétoldalú védelmi megállapodást is kötött európai partnerekkel.
Norvégia például tízmilliárd fontos szerződést írt alá brit gyártású tengeralattjáró-elhárító hadihajókra, míg Ankara nyolcmilliárd fontért húsz darab Typhoon vadászgépet vásárol Londontól.
A miniszterelnök szerint a kiadások, a képességek és az együttműködés terén többet kell együtt tenni, és éppen ezért érdemes újra megvizsgálni az olyan programokat, mint a SAFE.
Mi a SAFE?
A SAFE-alapot az Európai Bizottság hitelpiacokról felvett forrásokból finanszírozza, amelyeket a tagállamok 45 évre kapnak kölcsön. A pénzből lőszertől kezdve drónokon át rakétákig szinte bármilyen haditechnikai eszköz beszerezhető. Nagy-Britannia jelenleg nem jogosult közvetlen SAFE-hitelre, de harmadik országként való csatlakozás esetén brit cégek pályázhatnának uniós fegyverbeszerzésekre – ami erősítené a brit hadiipart. Brüsszel állítólag mintegy kétmilliárd eurós brit hozzájárulást várt volna el, míg London szerint néhány száz millió euró lett volna reális.
Belpolitikai feszültségek
Starmerre a saját pártjában is nyomás nehezedik az EU-hoz való közeledés miatt. Bár a kormányfő kizárta az EU vámuniójába való visszatérést és az egységes piac teljes körű újbóli csatlakozását, egyre inkább az igazodás irányába mozdul el.
A kérdés egyre inkább törésvonallá válik a Munkáspárt és Nigel Farage brexitpárti Reform UK-ja között. Starmer Kínában élesen bírálta Farage-ot.
A botrányosan elrontott brexit-megállapodás súlyosan károsította a brit gazdaságot, ezért kell újraépítenünk a kapcsolatokat – különösen a védelem, az energia és a kereskedelem terén.
A brit kormányfő szerint az idei EU–UK-csúcson nemcsak a tavaly lefektetett együttműködési pontokat akarják továbbvinni, hanem fokozatosan még közelebb is kerülni Brüsszelhez.
Borítókép: Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke (középen) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (balra) António Costával, az Európai Tanács elnökével (Fotó: AFP/Henry Nicholls)
