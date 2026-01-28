A brit miniszterelnök Macront parodizálta

A francia elnök stílusa és akcentusa továbbra is nagy visszhangot kelt a közösségi médiában. A brit miniszterelnök egy TikTok-videót tett közzé, amelyben olyan pilótaszemüveget visel, mint amilyen Emmanuel Macron védjegyévé vált – számolt be az esetről a Le Parisien.

Keir Starmer egy videóban parodizálta Macront. Fotó: AFP

Emmanuel Macron napszemüvege továbbra is virális jelenség a közösségi médiában. Keir Starmer is parodizálta a francia elnököt. A brit miniszterelnök egy rövid videót posztolt a TikTokon, amelyben felvesz egy, a francia elnök által viselthez hasonló pilótaszemüveget.

A közösségi médiában közzétett kliphez a „Talk to me, Goose!” („Beszélj hozzám, Goose!”) feliratot társították. Ez a Top Gun című film egyik mondata, amelyet a francia elnöknek címeztek. A filmben Goose Maverick társpilótája és legjobb barátja, akit Tom Cruise alakít. Maverick gyakran mondja neki repülés közben: „Talk to me, Goose!”

Emmanuel Macron láthatóan jól szórakozott a kikacsintáson. „Biztosan” – kommentálta a francia elnök. Ez saját, január 20-án, a svájci Davosban elmondott beszédére utalt, amelyben ő maga is használta ezt a kifejezést, és amely azóta vírusmémmé vált a közösségi médiában.

A közösségi médiában kiváltott érdeklődésen túl a francia elnök új stílusa Donald Trump figyelmét is felkeltette, aki Svájcban tartózkodott, hogy grönlandi ambícióiról tárgyaljon. – Szép napszemüveg – jegyezte meg az amerikai elnök, arra utalva, hogy francia kollégája kemény fickónak próbál látszani.

Macron népszerűsége mélyzuhanásban

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a francia Odoxa közvélemény-kutató intézet által végzett friss kutatás szerint Jordan Bardella, a jobboldali vezető minden lehetséges forgatókönyv szerint győzelmet aratna a 2027-es franciaországi elnökválasztáson. A Nemzeti Tömörülés elnökének népszerűsége hónapok óta emelkedik.

A briteknél is jobboldali fordulatot várnak

Hírt közöltünk az esetről, hogy az egykori konzervatív pénzügyminiszter csatlakozott Nigel Farage Reform UK pártjához, ami újabb látványos átállás az tory politikusok körében. Nadhim Zahawi bejelentése szerint az Egyesült Királyság meghibásodott, és szerinte Farage alkalmas lenne a miniszterelnöki posztra. A lépés a Reform UK megerősödésének időszakában történt, miközben a párt a közelgő választásokon további előretörésre készül. Farage feltörekvő Reform pártja – amelyet 2021-ben alapított a Brexit Party romjain – az elmúlt egy évben két számjegyű előnnyel vezette a közvélemény-kutatásokat, és a tavalyi angliai helyi választásokon a legtöbb mandátumot szerezte.

Borítókép: Emmanuel Macron és Keir Starmer (Fotó: AFP)