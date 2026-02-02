Megrázó támadás érte Zaporizzsját

A terület kormányzója, Ivan Fedorov információi szerint a dél-ukrajnai Zaporizzsja városát két hullámban is légitámadás érte. Közülük az egyik egy szülészeti klinikát rongált meg, ahol két, éppen vizsgálaton részt vevő várandós nő is megsérült – számol be róla az Origo.
A kormányzó által megosztott felvételek drámai pusztításról tanúskodnak: betört ablakok, füstölgő romok és megrongálódott épületszerkezetek jelzik a becsapódás helyét.
A szülészet elleni csapás újabb bizonyítéka annak a háborúnak, amelyet az élet ellen vívnak
– fogalmazott Fedorov a történtek kapcsán.
