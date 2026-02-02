ukrajnadnyipropetrovszkzaporizzsjaorosz-ukrán háború

Megrázó támadás érte Zaporizzsját

Továbbra folytatódnak a légitámadások az orosz–ukrán háborúban. Ezúttal egy szülészeti klinikát ért támadás az Ukrajna déli részén található Zaporizzsjában.

Munkatársunktól
2026. 02. 02. 21:30
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
A terület kormányzója, Ivan Fedorov információi szerint a dél-ukrajnai Zaporizzsja városát két hullámban is légitámadás érte. Közülük az egyik egy szülészeti klinikát rongált meg, ahol  két, éppen vizsgálaton részt vevő várandós nő is megsérült – számol be róla az Origo.

Az Ukrajna déli részén található Zaporizzsjában egy szülészetet ért légitámadás
Az Ukrajna déli részén található Zaporizzsjában egy szülészetet ért légitámadás. Fotó: AFP

A kormányzó által megosztott felvételek drámai pusztításról tanúskodnak: betört ablakok, füstölgő romok és megrongálódott épületszerkezetek jelzik a becsapódás helyét.

A szülészet elleni csapás újabb bizonyítéka annak a háborúnak, amelyet az élet ellen vívnak

– fogalmazott Fedorov a történtek kapcsán.

A nap folyamán később egy dróntámadás is érte a város egyik lakónegyedét, amelynek következtében két nő és egy négyéves kisfiú szenvedett sérüléseket.

A mostani incidens sajnos nem példa nélküli a konfliktus történetében. A teljes körű invázió kezdete óta az orosz haderő többször vett célba egészségügyi intézményeket, köztük szülészeteket is. Emlékezetes és tragikus eset volt a 2022-es vilnianszki támadás, szintén Zaporizzsja megyében, ahol egy mindössze kétnapos újszülött vesztette életét egy szülészeti osztályt ért találat következtében.

A mostani támadás kiterjedtségét jelzi, hogy a városvezetés adatai szerint közel három tucat egyéb épületben is károk keletkeztek, köztük tizenöt többlakásos társasházban és tizenegy családi házban.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter élesen reagált a zaporizzsjai eseményekre, hangsúlyozva, hogy a támadások ellentétesek a békepárti törekvésekkel.

Putyin a békeerőfeszítésekkel dacolva folytatja a háborúját a civilek ellen

– vádaskodott az ukrán diplomácia feje.

Egy Dnyipropetrovszk területen található szénbányát is támadás ért. Ez az adminisztratív épületeket rongálta meg, és nem követelt áldozatokat, azonban egy nappal korábban egy másik dróncsapás tizenkét bányász életét oltotta ki, amikor eltalálta az őket szállító buszt Ternivka városában. A támadásban tizenhatan megsérültek.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: NurPhoto via AFP)

