Felülvizsgálja tagságát a reformátusok világszervezetében a Magyar Református Egyház

Közös levélben tiltakozik a tíz Kárpát-medencei református egyházkerület a Református Egyházak Világközösségénél annak ideológiai egyoldalúsága, az érdemi teológiai párbeszéd hiánya, a magyar reformátusokkal szembeni tiszteletlen és gúnyos hangnem miatt. Mint írják, ezek arra késztetik őket, hogy felülvizsgálják a közösségben betöltött tagságukat, részvételük alapvető kérdéseit – erre utalt a lapunknak adott interjúban Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke is.

A levélben, amelyet a tíz Kárpát-medencei református egyházkerület jegyez, az aláírók rámutattak: a Kárpát-medencei református közösség aktívan figyelemmel követte a Református Egyházak Világközössége tavaly októberi 27. nagygyűlése előkészítő folyamatait, majd pedig a nagygyűlést magát, amelyen öt magyar delegált részt is vett.

A Magyar Református Egyház közössége egyetértett a nagygyűlést előkészítő dokumentummal (Workbook) kapcsolatban az Európai Regionális Tanács által írásban jelzett kritikákkal, amely a – Najla Kassab korábbi REV-elnök és Setri Nyomi korábbi megbízott főtitkár részvételével – 2025 júniusában megtartott budapesti tanácsülésünk során is megerősítést nyert. Mindezekre tekintettel sajnálattal tapasztaltuk, hogy a jelzett európai meglátások a tagegyházak elé kerülő Workbook immár határozati javaslatokat is tartalmazó végső változatába érdemben nem kerültek beépítésre

– olvasható a levélben, amely ezt követően részletezi a magyar reformátusok álláspontját. „Elfogadhatatlannak tartjuk a thaiföldi nagygyűlés előtti hetekben az Accrai Hitvallás 20. évfordulója alkalmából megjelentetett »A birodalom megremegett. Egy hitvallás születése« (The Empire Trembled. The birth of a Confession) című kiadványt. A magyar református közösség az accrai nagygyűlésen és azt követően is következetesen kifejezte aggályait a 2004-ben elfogadott dokumentum hitvallási státuszát illetően. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk, hogy az accrai dokumentumban megfogalmazott gondolatok közösségünk számos tagja számára fontosak és meghatározóak. Elutasítjuk azonban a tavaly ősszel, a 20. évforduló alkalmával közreadott kiadványban a magyar reformátusokkal kapcsolatban megfogalmazott tiszteletlen és gúnyos hangnemet. Tájékoztatást kérünk arról, hogy a REV által jegyzett kiadványba hogyan kerülhettek be ilyen, a magyar reformátusokat sértő mondatok. Nyomatékosan kérjük, hogy a közösségünk nevében készülő kiadványok és dokumentumok legyenek tisztelettel azokkal szemben is, akik eltérő álláspontot képviselnek” – olvasható a magyar reformátusok levelében.

A levél aláírói egyúttal sajnálatukat fejezték ki, amiért a thaiföldi nagygyűlésen a plenáris hozzászólások többsége egyoldalú ideológiai nézőpontot képviselt, s az érdemi teológiai párbeszéd elmaradt.

„Különösen is aggályosnak tartjuk a bioetikai és erkölcsi kérdések körül kialakult, a közösségünk megosztottságát figyelmen kívül hagyó konzultációt, mely teljes mértékben nélkülözte a biblikus-hitvallásos megközelítést. A közös teológiai diszkusszió helyett sokkal inkább az egyoldalú politikai aktivizmus került a megbeszélések középpontjába.”

A magyar reformátusok szerint „csak úgy és addig maradunk Jézus Krisztus tanúi, amíg és amennyiben döntéseinket Krisztushoz kötötten, a Szentlélek megkülönböztető munkájába vetett hitben meggyökerezve, a Szentírás tanításával összhangban hozzuk meg”.

Emellett a levélírók szerint elengedhetetlen, hogy a közösségi döntéshozatal és eljárások, a személyi kérdésekben hozott döntések transzparens módon történjenek, márpedig azt kell tapasztalniuk, hogy a nagygyűlés által hozott határozatok végleges változatai immár több hónapja továbbra sem érhetők el.

A nagygyűlést megelőző időszakban, illetve a nagygyűlésen tapasztaltak most arra késztetnek bennünket, hogy felülvizsgáljuk a közösségben betöltött tagságunkat, részvételünk alapvető kérdéseit. Annak idején, több mint száz éve olyan közösséghez csatlakoztunk, amely tisztelettel viseltetett a Szentírás és az elfogadott hitvallásaink alapján meghozott teológiai és etikai álláspontok iránt. Úgy látjuk, hogy jelenleg ez a szervezet sem a biblikus megközelítést, sem református hitvallásainkat, sem egyházunkat nem tartja tiszteletben. Tagságunkat illetően súlyos döntést kell hoznunk, ezért ezt megelőzően kezdeményezünk teológiai és szervezeti kérdésekről párbeszédet a REV globális és regionális vezetőségével

– olvasható a levélben.

