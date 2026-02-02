református egyházteológiapüspök

A magyar reformátusok a világszervezetből való kilépést fontolgatják

A Református Egyházak Világközösségében terjed a woke.

Erős Hunor
2026. 02. 02. 5:20
Fotó: MTI/Kiss Gábor
– A Református Egyházak Világközössége 2025 októberében Thaiföldön tartotta a szokásos nagygyűlését. Ennek az összejövetelnek a munkaanyagaiban olyan irányultságot vettek a dokumentumok készítői, amivel mi nem tudunk egyetérteni – mondta Kolumbán Vilmos a Magyar Nemzetnek. Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke rámutatott, hogy ezekben az anyagokban már nem a hagyományos reformátori teológia és nem is a biblikus hitvallásos álláspont található meg, hanem inkább egyfajta woke-ideológia „teológiásított” változata. A püspök egyetlen képszerű példával szemléltette, mire gondol: a munkaanyagok például a nőt nem nőnek nevezik, hanem „szülőképes test”–nek.

Torda, 2025. szeptember 8. Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke prédikál a magyar kormány támogatásával épített tordai sportcsarnokért tartott hálaadó, valamint a tanévkezdő istentisztelten az ótordai református templomban 2025. szeptember 8-án. MTI/Kiss Gábor
Kolumbán Vilmos Fotó: MTI/Kiss Gábor

Kolumbán Vilmos elmondása szerint a Református Egyházak Világközössége nagygyűlésének előkészítői olyan tematikát és olyan munkaanyagokat használtak fel, amelyben többek között a „mérgező maszkulinitás” ellen akarnak küzdeni, a „fehér felsőbbrendűséget” kívánják visszaszorítani, a „birodalom” ellen kívánnak harcolni anélkül, hogy ezt a birodalmat pontosan meghatároznák. Ez valószínűleg a neomarxista, kapitalistaellenes mozgalomnak a lecsapódása – tette hozzá.

Erőltetik a genderkérdést, úgy beszélnek, hogy Isten áldása az, hogy szexuálisan ennyire sokszínű a világ

– emelte ki a püspök, majd kijelentette: a magyar reformátusok szerint két biológiai nem van, és emellett kiállnak.

Emiatt az egészen progresszív irányvonal miatt merült fel az, hogy amennyiben nem tudunk ebben a kérdésben egyeztetni, illetve egységre jutni a Református Egyházak Világközösségével, akkor megfontoljuk a kilépésünket vagy a tagságunk  felfüggesztését a világközösségben

– hangsúlyozta Kolumbán Vilmos. Majd tisztázta: itt nemcsak az erdélyi reformátusságról van szó, hanem a teljes Kárpát-medencei magyar református egyházról. Tehát a négy anyaországi egyházkerületről, a két erdélyi kerületről, a felvidéki református egyházról, a kárpátaljai, illetve a két délvidéki (a szerbiai és a horvátországi) magyar reformátusokról van szó – részletezte.

Január 30-án és 31-én a Pécsi Református Kollégium Gimnáziumában ülésezett a Kárpát-medence összes református püspöke és főgondnoka részvételével a Generális Konvent elnöksége. Az ülésen ugyan nem született döntés a kilépésről vagy a tagság felfüggesztéséről, azonban született egy levél, amit hamarosan közzé is tesznek a magyar református egyházak a honlapjukon – mondta Kolumbán Vilmos.

A levélben az áll, hogy nem értünk egyet ezekkel a dokumentumokkal, és kérjük az egyeztetést, amennyiben pedig erre nem kerül sor, akkor kénytelenek leszünk elgondolkodni vagy megfontolni a kilépés vagy a tagság felfüggesztésének lehetőségét

– mondta el a püspök. „Tehát egyelőre még nincs döntés, de mindenképpen szeretnénk jelezni, hogy nem ez a református egyháznak az útja, legalábbis mi nem így látjuk. Mi szeretjük a tradíciónkat, szeretjük azt a magyar református kultúrát, amiben felnőttünk, illetve azt a hagyományanyagot és azt a látásmódot, amit eddig a reformátorok és akár mi is képviseltünk, és nem kívánunk részt venni a progresszív ideológia terjesztésében” – emelte ki beszélgetőtársunk.

Kolumbán Vilmos úgy látja azonban, nincs arra sok esély, hogy a levélre nyitottsággal fognak reagálni. Ezért inkább megpróbálják olyan külföldi testvéregyházakkal felvenni a kapcsolatot, amelyek hasonló módon gondolkodnak, és nem a progresszív neomarxista teológiai álláspontot közvetítik és képviselik, „mert ez nem a mi utunk”.

A magyar reformátusság mindig is arról volt híres, hogy nagyon jól meghatározott keretek között mozgott, élt. Egészen pragmatikus életszemlélete volt, amelyben helyet kapott az a teológiai igazságtartalom, amit a reformátorok annak idején leírtak, tehát hogy az embernek a saját felelőssége az önmaga iránti felelősség, az Isten iránti felelősség és a közösségért való munka és odaadás – szögezte le. Hozzátette: amennyiben ezt nem találják meg a külföldi nagy világszervezetek gondolkodásában, akkor nem biztos, hogy részt kell venni ezeknek a testületeknek a munkájában.

A mi feladatunk református egyházként és református egyházakként, hogy annak a magyar reformátusságnak, amely ma számláltatik a református egyházak tagságában, egyértelmű és világos álláspontot közvetítsünk arról, hogy mit tanít a Biblia, mi az Isten elvárása és a rendje ebben a társadalomban

– hangsúlyozta a püspök, majd rámutatott: ebben rendkívül fontos az, hogy mi egyértelműen kommunikáljunk.


Borítókép: Kolumbán Vilmos (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

