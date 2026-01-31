Kiléphetnek a világszervezetből az erdélyi reformátusok

Az erdélyi református egyház megfontolja a Református Egyházak Világközösségéből való kilépést vagy tagságának felfüggesztését – mondta Kolumbán Vilmos püspök a közszolgálati televízióban.

Elmondása szerint a világszervezet legutóbbi nagygyűlésének anyagában

olyan teológiai és szemléleti álláspontok jelentek meg, amelyekkel az erdélyi református közösség nem tud azonosulni.

A püspök hangsúlyozta: számukra a biblikus tanítás, a hitvalló református hagyomány és a közösségi identitás megőrzése elsődleges szempont.

Úgy fogalmazott,

olyan nemzetközi kapcsolatrendszerre van szükségük, amely erősíti, nem pedig gyengíti az egyház hitbeli és erkölcsi alapjait.

A kilépésről vagy a tagság felfüggesztéséről még nincs végleges döntés, a kérdést az egyházi testületek alapos mérlegelés után tárgyalják meg.