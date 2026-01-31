kolumbán vilmosreformátus egyházreformátus egyházak világközösségvallás

Kiléphetnek a világszervezetből az erdélyi reformátusok

Az erdélyi református egyház mérlegeli a kilépést vagy tagságának felfüggesztését a Református Egyházak Világközösségéből. Kolumbán Vilmos püspök szerint olyan nemzetközi kapcsolatrendszerre van szükség, amely erősíti, nem pedig gyengíti az egyház hitbeli és erkölcsi alapjait.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 22:00
Az erdélyi református egyház megfontolja a Református Egyházak Világközösségéből való kilépést vagy tagságának felfüggesztését – mondta Kolumbán Vilmos püspök a közszolgálati televízióban.

Elmondása szerint a világszervezet legutóbbi nagygyűlésének anyagában

olyan teológiai és szemléleti álláspontok jelentek meg, amelyekkel az erdélyi református közösség nem tud azonosulni.

A püspök hangsúlyozta: számukra a biblikus tanítás, a hitvalló református hagyomány és a közösségi identitás megőrzése elsődleges szempont.

Úgy fogalmazott,

olyan nemzetközi kapcsolatrendszerre van szükségük, amely erősíti, nem pedig gyengíti az egyház hitbeli és erkölcsi alapjait.

A kilépésről vagy a tagság felfüggesztéséről még nincs végleges döntés, a kérdést az egyházi testületek alapos mérlegelés után tárgyalják meg.

Borítókép: Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke (Forrás: MTI/Kiss Gábor)


