Kiléphetnek a világszervezetből az erdélyi reformátusok

Az erdélyi református egyház megfontolja a Református Egyházak Világközösségéből való kilépést vagy tagságának felfüggesztését – mondta Kolumbán Vilmos püspök a közszolgálati televízióban.
Elmondása szerint a világszervezet legutóbbi nagygyűlésének anyagában
olyan teológiai és szemléleti álláspontok jelentek meg, amelyekkel az erdélyi református közösség nem tud azonosulni.
A püspök hangsúlyozta: számukra a biblikus tanítás, a hitvalló református hagyomány és a közösségi identitás megőrzése elsődleges szempont.
Úgy fogalmazott,
olyan nemzetközi kapcsolatrendszerre van szükségük, amely erősíti, nem pedig gyengíti az egyház hitbeli és erkölcsi alapjait.
A kilépésről vagy a tagság felfüggesztéséről még nincs végleges döntés, a kérdést az egyházi testületek alapos mérlegelés után tárgyalják meg.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!