Nagybaczoni Nagy Vilmos az ország feledhetetlen nagy hőse volt

Nagybaczoni Nagy Vilmos Magyarország feledhetetlen nagy hőse volt, aki méltón viselte a rá mért megpróbáltatásokat – idézte fel a honvédelmi miniszter a Pest vármegyei Piliscsabán, az egykori vezérezredes, honvédelmi miniszter síremlékének újraavatásán.

Nagybaczoni Nagy Vilmos síremléke (Fotó: Honvédelmi Minisztérium)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte:

Nagy Vilmos olyan időben szolgált, amely Magyarország számára igazi sorspróba volt, és amelyben az országnak sajnos nem magyar érdekekért kellett háborút vívnia.

Mégis személyében olyan ember kapott felelősségteljes feladatokat, aki emberileg, tudásban méltó volt ehhez a felelősséghez.

Felidézte: vezérkari tisztként részt vett az első világháborúban, ott volt minden jelentős csatában, Szerbiában, Gorlicénél, a Kárpátokon, Erdélyben, ahol megmutathatta emberségét, vitézségét, bátorságát, vezetői képességeit és szívbéli erényeit is. Bennmaradt a hadseregben akkor is, amikor a Tanácsköztársaság idején továbbra is létünkért küzdöttünk a határainkon, és részese lehetett a sikeres felvidéki hadjáratnak, amely „az ország határainak védelmében zajlott, és bizonyította, hogy lett volna talán esély más kimenetelű békeszerződésre is, ha nem felelőtlen politikusok, hanem arra érettebb emberek kezében van a hatalom” – emlékeztetett.

A németbarát vezérkari főnök, Werth Henrik nyugállományba küldte, kicsivel később Kállay Miklós a kormányába emelte Nagy Vilmost.

Honvédelmi miniszterként azt a feladatot kapta, hogy tisztítsa meg a politikai befolyástól a vezér- és tisztikart, és csökkentse különösen a német befolyást.

Szolgálatának idején „vitézül, katonaként és emberként” is kiállt a munkaszolgálatosok mellett, és számos intézkedést vezetett be a velük elfogadhatatlanul viselkedő keretlegényekkel szemben. Ez végül menesztéséhez, majd a sopronkőhidai börtönbe hurcolásához vezetett. Szabadulása után, a kommunizmus idején a hadseregtől és minden közügytől eltávolították, volt, hogy patkolókovácsként kellett a családjáról gondoskodnia – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Kiemelte:

Nagybaczoni Nagy Vilmos emlékét a zsidóság is őrzi, a legelsők között került a világ igazai közé.

A miniszter megjegyezte: Nagybaczoni Nagy Vilmos mindvégig hűséges volt a hazájához, de sajnos neki sem sikerült megakadályozni, hogy Magyarország belesodródjon az akkori háborúba. Hozzátette: nem állhatja meg, hogy párhuzamot vonjon, és felhívja a figyelmet, hogy ismét a háború réme fenyeget, és ismét az a kérdés, hogy Magyarországnak van-e, lesz-e ereje, hogy ne sodródjon háborúba, amely nem saját érdekeink védelmében zajlik.