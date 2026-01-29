Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Pénteken érkezik a hathavi fegyverpénz a katonáknak + videó

– Megígértük, betartjuk. Holnap érkezik a hathavi fegyverpénz a katonáknak – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebookon.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Bús Csaba)

A honvédelmi miniszter közösségi oldalán közzétett videójában rámutatott:

A béke törékeny kincsünk, a katonák pedig oroszlánrészt vállalnak annak megőrzésében.

„Megérdemlik az elismerést” – szögezte le.

A haza számít önökre, és önök is számíthatnak a hazára. Köszönjük a szolgálatot!

– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Mint arról beszámoltunk , a hathavi juttatást minden hivatásos rendvédelmi dolgozó megkapja. Az intézkedésre Orbán Viktor is felhívta a figyelmet a Facebook-oldalán.

Hálásak vagyunk a rendvédelmi dolgozók szolgálatáért. Idén közel 80 ezer rendőr, katona, pénzügyőr, határvadász és tisztjelölt kap fegyverpénzt

– írta a miniszterelnök.

Borítókép: Katonák a kaposvári Táncsics Mihály-laktanyában tartott eskütételen 2025. december 17-én (Fotó: MTI/Katona Tibor)