Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Pénteken érkezik a hathavi fegyverpénz a katonáknak + videó

– Megígértük, betartjuk. Holnap érkezik a hathavi fegyverpénz a katonáknak – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebookon.
A honvédelmi miniszter közösségi oldalán közzétett videójában rámutatott:
A béke törékeny kincsünk, a katonák pedig oroszlánrészt vállalnak annak megőrzésében.
„Megérdemlik az elismerést” – szögezte le.
A haza számít önökre, és önök is számíthatnak a hazára. Köszönjük a szolgálatot!
– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Mint arról beszámoltunk , a hathavi juttatást minden hivatásos rendvédelmi dolgozó megkapja. Az intézkedésre Orbán Viktor is felhívta a figyelmet a Facebook-oldalán.
Hálásak vagyunk a rendvédelmi dolgozók szolgálatáért. Idén közel 80 ezer rendőr, katona, pénzügyőr, határvadász és tisztjelölt kap fegyverpénzt
– írta a miniszterelnök.
