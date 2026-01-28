Harcban edzett izraeli haditechnikával ismerkedett a honvédelmi miniszter + videó

„Nem ültünk tétlenül: a legmodernebb technológiák nyomában jártunk az izraeli Védelmi Minisztérium Nemzetközi Védelmi Együttműködési Igazgatóságánál” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a honvédelmi miniszter hétfőn utazott a közel-keleti országba, ahol megbeszéléseken vett részt az izraeli védelmi miniszterrel a kétoldalú katonai kapcsolatokról, a védelemiparról, a védelmi technológiák fejlődéséről.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Izraelben. Forrás: Facebook

A mostani beszámolójából kiderült, a legmodernebb izraeli haditechnikával találkozhatott.

Itt minden volt, amit a kipróbált, harcban edzett izraeli haditechnika nekünk mutatni tud. Magyarország is használja ezeket. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!

– mondta.