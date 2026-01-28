Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Magyar Honvédség (MH)Izraelhaderőfejlesztés

Harcban edzett izraeli haditechnikával ismerkedett a honvédelmi miniszter + videó

Izraelbe látogatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf, ahol az izraeli védelmi tárca vezetőivel egyeztetett a kétoldalú katonai kapcsolatokról és a védelmi ipar jövőjéről. A honvédelmi miniszter most a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a legmodernebb, harcban edzett izraeli haditechnikát is megismerhette.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 11:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Nem ültünk tétlenül: a legmodernebb technológiák nyomában jártunk az izraeli Védelmi Minisztérium Nemzetközi Védelmi Együttműködési Igazgatóságánál” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a honvédelmi miniszter hétfőn utazott a közel-keleti országba, ahol megbeszéléseken vett részt az izraeli védelmi miniszterrel a kétoldalú katonai kapcsolatokról, a védelemiparról, a védelmi technológiák fejlődéséről.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Izraelben (Forrás: Facebook)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Izraelben. Forrás: Facebook

A mostani beszámolójából kiderült, a legmodernebb izraeli haditechnikával találkozhatott. 

Itt minden volt, amit a kipróbált, harcban edzett izraeli haditechnika nekünk mutatni tud. Magyarország is használja ezeket. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!

– mondta.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu