Valami készül, Izraelbe utazott a honvédelmi miniszter + videó

– A közel-keleti béke meghatározza az egész világ stabilitását. Magyarország szempontjából is fontos, hogy ebben a történelmi jelentőségű régióban béke és biztonság legyen. Most indulunk Izraelbe, ahol nagyon fontos megbeszéléseket folytatok az izraeli védelmi miniszterrel kétoldalú katonai kapcsolatokról, védelemiparról, védelmi technológiák fejlődéséről. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Az ELM–2084 típusú mobil réskitöltő radar Kup község mellett (Fotó: Balogh Ákos Forrás/LHSN.hu)

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, 2020-ban már született egy megállapodás hazánk és Izrael között, amelynek keretében Magyarország tizenegy darab ELM–2084 típusú légtérellenőrző, légvédelmi és tüzérségi felderítőradar beszerzéséről döntött – ezek a méltán híres Vaskupola-rendszer részei.

Harcászati gyakorlaton a Spike irányított páncéltörő rakéta (Forrás: Honvédelem.hu)

Ugyanakkor a haderőfejlesztési programba is jelentős izraeli szálak fonódtak, ugyanis hazánk például a Rafael cég Spike irányított páncéltörő rakétáit is rendszeresítette. Emlékezetes az is, a lokátorok beszerzése mellett ipari együttműködésről is megállapodott a két fél: a haditechnikai eszközök egyes részegységeinek gyártása és komplett végszerelése Magyarországon, a honvédség légvédelmi rendszerekre specia­lizált üzemében, Nyírteleken valósul meg.