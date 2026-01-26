Valami készül, Izraelbe utazott a honvédelmi miniszter + videó

– A közel-keleti béke meghatározza az egész világ stabilitását. Magyarország szempontjából is fontos, hogy ebben a történelmi jelentőségű régióban béke és biztonság legyen. Most indulunk Izraelbe, ahol nagyon fontos megbeszéléseket folytatok az izraeli védelmi miniszterrel kétoldalú katonai kapcsolatokról, védelemiparról, védelmi technológiák fejlődéséről. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, 2020-ban már született egy megállapodás hazánk és Izrael között, amelynek keretében Magyarország tizenegy darab ELM–2084 típusú légtérellenőrző, légvédelmi és tüzérségi felderítőradar beszerzéséről döntött – ezek a méltán híres Vaskupola-rendszer részei.
Ugyanakkor a haderőfejlesztési programba is jelentős izraeli szálak fonódtak, ugyanis hazánk például a Rafael cég Spike irányított páncéltörő rakétáit is rendszeresítette. Emlékezetes az is, a lokátorok beszerzése mellett ipari együttműködésről is megállapodott a két fél: a haditechnikai eszközök egyes részegységeinek gyártása és komplett végszerelése Magyarországon, a honvédség légvédelmi rendszerekre specializált üzemében, Nyírteleken valósul meg.
