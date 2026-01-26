Magyar Honvédség (MH)IzraelSzalay-Bobrovnicky Kristófhaderőfejlesztés

Valami készül, Izraelbe utazott a honvédelmi miniszter + videó

Kétoldalú katonai kapcsolatokról, védelemiparról, védelmi technológiák fejlődéséről fog tárgyalni az izraeli védelmi miniszterrel Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter ma reggel tudatta közösségi oldalán, hogy Izraelbe utazik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 11:02
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A közel-keleti béke meghatározza az egész világ stabilitását. Magyarország szempontjából is fontos, hogy ebben a történelmi jelentőségű régióban béke és biztonság legyen. Most indulunk Izraelbe, ahol nagyon fontos megbeszéléseket folytatok az izraeli védelmi miniszterrel kétoldalú katonai kapcsolatokról, védelemiparról, védelmi technológiák fejlődéséről. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. 

Az ELM-2084 típusú mobil réskitöltő radar Kup község mellett (Fotó: Balogh Ákos Forrás/LHSN.hu)
Az ELM–2084 típusú mobil réskitöltő radar Kup község mellett (Fotó: Balogh Ákos Forrás/LHSN.hu)

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, 2020-ban már született egy megállapodás hazánk és Izrael között, amelynek keretében Magyarország tizenegy darab ELM–2084 típusú légtérellenőrző, légvédelmi és tüzérségi felderítőradar beszerzéséről döntött – ezek a méltán híres Vaskupola-rendszer részei. 

Harcássati gyakorlaton a Spyke irányított páncéltörő rakéta (Forrás: Honvédelem.hu)
Harcászati gyakorlaton a Spike irányított páncéltörő rakéta (Forrás: Honvédelem.hu)

Ugyanakkor a haderőfejlesztési programba is jelentős izraeli szálak fonódtak, ugyanis hazánk például a Rafael cég Spike irányított páncéltörő rakétáit is rendszeresítette. Emlékezetes az is, a lokátorok beszerzése mellett ipari együttműködésről is megállapodott a két fél: a haditechnikai eszközök egyes részegységeinek gyártása és komplett végszerelése Magyarországon, a honvédség légvédelmi rendszerekre specia­lizált üzemében, Nyírteleken valósul meg. 

 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Pornóbuli a Tisza partján (Pártján)

Bayer Zsolt avatarja

Szabó Tímea feljelenti Lázár Jánost, amiért közszemlére tette Kiara Bloomd pikáns kis fotóit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu