A Vaskupola szeme jövőre érkezik a honvédséghez

Tüzérségi felderítőradarként alkalmazva az ELM–2084 120 fokos lefedettség mellett 100 kilométer távolságig képes a különböző gránátok, tüzérségi lövedékek, rakéták becsapódási pontjának meghatározására, valamint az indítás helyének azonosítására is. Képes percenként 200 célt követni, és szükség szerint a saját tüzérség válaszcsapásainak irányításában is alkalmazható. A radar akár 33 kilométer magasan lévő célok felderítését is biztosítja folyamatos légi felderítés esetén. A terepjáró járműre telepíthető eszköz légi úton is szállítható.

Az ELM–2084 rendszeresítése mellett legutóbb a cseh és a szlovák hadsereg döntött. Izrael – amely a Vaskupola-rendszerben is alkalmazza – mellett Kanada, Szingapúr, Finnország, Vietnam és India is alkalmazza a korszerű felderítő és célkövető eszközt.

A Magyar Honvédség légvédelmének fejlesztése a radarokon túl kiterjed a Gripenek modernizációjára, amelyben új európai – közeli hatótávolságú IRIS-T és nagy hatótávú Meteor – légiharc-rakéták beszerzése is szerepel. Ami a földi telepítésű légvédelmet illeti, a korszerűsített francia Mistral kis hatótávolságú rakéták már rendszerbe álltak, a megrendelt közepes hatótávolságú, amerikai–norvég eredetű NASAMS légvédelmi rakétarendszer majd a meglévő KUB-ok feladatát veszi át. A csapatok harctéri légvédelmét ellátó Skyranger önjáró gépágyúk beszerzéséről pedig szándéknyilatkozat született a gyártó Rheinmetallal.

Fotó: Toms Kalnins

A magyar légvédelem „agya”, az Airbus fejlesztette SAMOC Légvédelmi Rakéta Műveleti Központjának mind a telepített, mind pedig a konténeres verziója a közelmúltban megérkezett a honvédséghez. Az új rendszer a meglévő és az új légvédelmi eszközökkel is kompatibilis. A Győrben települt rakétaezred a SAMOC segítségével komplex légvédelmi műveleteket lesz képes irányítani, megtervezni úgy, hogy valós időben minden szükséges információ a rendelkezésükre áll és az összes légvédelmi rendszert tudják egyszerre irányítani.