gránáttűzszerészAlsónémedi

Egy egész láda gránátot találtak Budapest közelében

Munkások találták meg a robbanófejeket felújítási munka közben.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 10:37
gránátok Facebook
Második világháborús aknavető gránátok és kézigránátok kerültek elő a Pest vármegyei Alsónémediben – jelentette közösségi oldalán az MH 1. tűzszerész és folyamőr ezred.

Vízvezeték-fektetés közben akadtak a munkások egy nem mindennapi ládára egy tanyán, ugyanis abból

második világháborús német aknavető gránátok, magyar és szovjet kézigránátok és lőpor szinte érintetlen, eredeti állapotában került elő, nagy mennyiségben.

A ládát tartalmával együtt a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik a talált robbanóeszközöket.

 

Borítókép: Az Alsónémedin talált gránátok (Forrás: Facebook)

