Fleck Zoltán is tagja az Oktatói Hálózatnak, amely a védelmére kelt

Fleck Zoltán is tagja annak az Oktatói Hálózat nevű csoportnak, amely egy komolytalan közleményben védi és fényezi egyszerre az államfőt megfenyegető jogszociológust – írja a Tűzfalcsoport.

A blog rámutatott: a nyilatkozatban egy szó sem esik arról, hogy egy ellenzéki párt aktivistái által szervezett Tisza-sziget-rendezvényen beszélt Fleck Zoltán arról, hogy ha az ellenzék nyerné a választásokat, akkor a győztes politikai erőnek akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolnia az államfőre a kormányalakítás miatt.

Az Oktatói Hálózat 2012 óta működik, meghatározásuk szerint a magyar felsőoktatásban dolgozó oktatók és kutatók „autonóm” szerveződése, céljaik érdekében „élve mindazon lehetőségekkel, amelyek a civil szféra számára rendelkezésre állnak”. A szervezetnek tagja mások mellett

Braun Róbert, aki volt Medgyessy Péter helyettes államtitkára, illetve Gyurcsány Ferenc stratégiai főtanácsadója, Dessewffy Tibor, aki bizalmasa volt az egykori szocialista kormányfőnek és Bajnai Gordon exminiszterelnöknek is, és maga Fleck Zoltán is

– derül ki a Tűzfalcsoport cikkéből.

Mint arról már beszámoltunk, a nyíltan kormányellenes és teljesen átláthatatlanul működő Oktatói Hálózat védelmébe vette a Sulyok Tamás köztársasági elnököt fenyegető Fleck Zoltán jogszociológust. A szervezet az oktató mosdatásába kezdett, véleményük szerint a jogszociológus csak azt mondta el, hogy egy választás után milyen jogi lehetőségei vannak a köztársasági elnöknek.

A kormányt és az Eötvös Loránd Tudományegyetemet (ELTE) is bírálta az Oktatói Hálózat, amiért elhatárolódtak Fleck Zoltán botrányos kijelentéseitől.

Nem értjük, hogy az ELTE vezetése miért tartotta feltétlenül szükségesnek »az elutasítást és elhatárolódást« attól, amit Fleck Zoltán mondott. Reméljük, hogy a lojalitás e kinyilvánításából nem következik, hogy a hatalom nem is nagyon titkolt retorziós kívánságait is teljesítsék

– közölték. Az Oktatói Hálózat évek óta minden olyan kezdeményezésnek az élére áll, amellyel a kormányt támadhatja vagy a felsőoktatás és oktatás reformját megnehezítheti.