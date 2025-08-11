Fleck Zoltán mosdatásába kezdett egy baloldali szervezet

Megdöbbentő közlemény jutott el ma reggel lapunkhoz, amelyben a nyíltan kormányellenes, és teljesen átláthatatlanul működő Oktatói Hálózat a védelmébe vette a Sulyok Tamás köztársasági elnököt fenyegető Fleck Zoltán jogszociológust.

Az Oktatói Hálózat visszautasítja Gulyás Gergely kancelláriaminiszternek azt a kijelentését, hogy dr. Fleck Zoltán nem taníthat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Annak, hogy ki méltó arra, hogy az ország első egyetemén tanítson, szabályzatokban lefektetett tudományos és etikai kritériumai vannak. Ettől függetlenül bárkinek lehet magánvéleménye, de amikor Magyarország egyik legnagyobb hatalmú politikusa nyilvánosan ilyen kijelentést tesz, akkor durván beavatkozik az egyetem autonómiájába

– írták. A szervezet ezt követően Fleck mosdatásába kezdett, véleményük szerint a jogszociológus csak azt mondta el, hogy egy választás után milyen jogi lehetőségei vannak a köztársasági elnöknek.

Fleck Zoltán jogszociológus (Fotó: Facebook)

Gulyás Gergely után pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) támadásába kezdett az Oktatói Hálózat, amiért elhatárolódtak Fleck botrányos kijelentéseitől.

Nem értjük, hogy az ELTE vezetése miért tartotta feltétlenül szükségesnek »az elutasítást és elhatárolódást« attól, amit Fleck Zoltán mondott. Reméljük, hogy a lojalitás e kinyilvánításából nem következik, hogy a hatalom nem is nagyon titkolt retorziós kívánságait is teljesítsék

– jelentették ki. Az Oktatói Hálózat, amely az általuk közzétett információk alapján teljesen átláthatatlanul működik, évek óta minden olyan kezdeményezésnek az élére áll, amellyel a kormányt támadhatja vagy a felsőoktatás és oktatás reformját megnehezítheti.