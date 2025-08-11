Megvan az időpont, ekkor temetik el Kathi Bélát + galéria

„Kathi Béla temetése augusztus 29-én, 13 órától lesz a Hajdúböszörményi Ravatalozó B termében” – adta hírül közösségi oldalán a testépítő özvegye, Salamon Dia, hívta fel a figyelmet a Haon. A gyászoló feleség kéri, hogy a személyes részvétnyilvánítástól az emberek tartózkodjanak, és adjanak teret a csendes búcsúnak, továbbá arra kéri az érkezőket, hogy kegyeletüket egy szál fehér rózsával róják le előtte.

Kathi Béla, a hazai erőemelés és testépítés ikonja, 1979. május 4-én született Hajdúböszörményben. Sportkarrierje során több országos bajnoki cím és fekvenyomásban Európa-bajnoki arany került a neve mellé, emellett kétszeres Superbody abszolút győztes és WABBA-világbajnoki cím birtokosa.

2010-ben speciális ruházat nélkül guggolásban 360 kilogrammal nem hivatalos világcsúcsot ért el. Bár 2012-ben visszavonult, 2017-ben visszatért, és az Arnold Classic Australia 100 kg feletti kategóriájában második helyezést szerzett.

A Mandiner szerint Kathi üzleti pályája is sikeres volt. A Cutler edzőterem-hálózat tulajdonosaként és a Scitec Nutrition nagyköveteként motivációt adott sokaknak az egészséges életmódhoz. A sportoló egy ciprusi családi nyaraláson biciklibalesetben hunyt el.

Kathi Béla emlékére mécseseket helyeztek el Debrecenben, az arról készül galériát a Haon cikkében tekintheti meg.