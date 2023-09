A sport egyenlővé tesz – mozgássérültek testépítőkkel versenyeztek együtt

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat évente közel 2000 fogyatékkal élő emberről gondoskodik, többek között nappali ellátásban és lakóotthonokban, támogató szolgálattal és értékteremtő munkavégzéssel segítve a foglalkoztatásukat, lehetővé téve, hogy az ellátottak teljes életet éljenek. Harminc éve rendez közösségi és sporteseményeket a fogyatékossággal élő és mozgássérült fiatalok számára, amelyeken önkéntesekkel és profi sportolókkal versenyezhetnek és szórakozhatnak együtt. A közös sportolás során a kerekesszékes és halmozottan sérült emberek is megtapasztalhatják, hogy bíztatással, erőfeszítéssel vagy kis segítséggel képesek a számukra gyakran lehetetlennek tűnő feladatokat is megoldani, a segítők és sportolótársak pedig megtanulhatják, hogyan nyújthatnak megfelelő támogatást nekik. Az együtt versenyzés segít megismerni egymást, közös élményeket szerezhetnek, és így több oldalról is bonthatják az előítéletek láthatatlan falait, mely fontos lépés egy elfogadóbb társadalom megteremtésében. A máltai szemlélet szerint a mozgáskorlátozott és fogyatékkal élő embereknek nem sajnálatra, hanem elfogadásra van szükségük, ezt vallja a BioTechUSA-cégcsoporthoz tartozó Scitec Nutrition és márkanagykövetei is.

A Sport Egyenlővé Tesz – esélyegyenlőségi sportnap

250 fiatal versenyzett együtt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat A Sport Egyenlővé Tesz elnevezésű esélyegyenlőségi sportnapján szeptember 21-én, Keszthelyen. A fogyatékossággal élő és mozgássérült fiatalok testépítő sportolókkal és Keszthely környéki diákokkal sportoltak együtt, hogy felhívják a figyelmet a fogyatékkal élő emberek elfogadására. A résztvevőket Vozár Péterné, Keszthely alpolgármestere, Győri-Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke és Kathi Béla testépítő-erőemelő, a Team Scitec oszlopos tagja köszöntötte.

Az eseményen a Scitec Nutrition jótékony márkanagykövetei is részt vettek a vállalat Jószívű Testépítők Akcióban névre hallgató társadalmi felelősségvállalási programja égisze alatt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen kidolgozott, jövő évre átívelő, országos aktivitássorozat keretében Bohos Kornél, Kathi Béla, Lukács Barbara, Rakonczás Péter és Szmereka László a sport erejével hívják fel a figyelmet arra, hogy a közös sportnak és a mozgásnak kiemelt szerepe van a fogyatékossággal élő, mozgáskorlátozott és hátrányos helyzetű fiatalok, felnőttek és idősek integrációjában és egy elfogadóbb társadalom megteremtésében. A vállalat hagyományos nyári – a magyar testépítés és erősport egyedülálló – rendezvénye, a Scitec Muscle Beach helyszíni termékértékesítéséből befolyt teljes összeget kiegészítve ajánlotta fel, így az együttműködés első állomását jelentő sportnapot összesen 5 millió forinttal, egyedi kulacsokkal és szemléletformáló sajtókampánnyal támogatta.

Figyelemfelhívás, szemléletformálás, adományozás és a sztereotípiák lerombolása

A Scitec Nutrition társadalmi felelősségvállalási programjának célja, hogy megmutassa, a testépítők olyan elkötelezett, felelős és szociálisan érzékeny sportemberek, akinek nemcsak a bicepsze, de a szíve is nagy, illetve audiovizuális és social média tartalmakon, közösségi programokon keresztül tovább bontsa az edzőtermi edzést életvitelszerűen űzőkkel kapcsolatos sztereotípiákat, ezáltal pedig még közelebb hozza a márkát a szélesebb nyilvánossághoz. Jótékony sportolói közreműködésével egy aktívabb, cselekvőbb közösségi bevonást valósít meg. A sport erejével hívja fel a figyelmet fontos szociális problémákra, ahol a konkrét anyagi és terméktámogatás mellett szemléletet is tud formálni és valós segítséget is nyújt. A korábbiakban támogatta már a Magyar Paralimpiai Bizottságot, a Budapest Bike Maffiát és a férfiegészséggel foglalkozó MentsManust Mozgalmat.

A nagykövetek nagy örömmel csatlakoztak a programhoz. Bohos Kornél évekkel ezelőtt egy misszió keretében Afrikában járt, ami annyira meghatározó élmény volt számára, hogy amikor csak lehetősége adódik rá, segít a rászorulókon. Lukács Barbara bízik benne, hogy a program során még több emberhez juttathatják majd el a mozgás örömét és személyes példáikon keresztül inspirálhatják a résztvevőket. Rakonczás Péter élete és munkája a sport, mindig szívesen támogatja azokat, akik hozzá fordulnak segítségért. Szmereka Lászlóban szülői nevelés hatására egy mély szociális érzékenység alakult ki, különösen a sérült gyermekek és az idős generáció vonatkozásában. Megnyitóbeszédében Kathi Béla elmondta, életének fontos része a jótékonyság, büszke arra, hogy a Scitec Charity kampányaiban is jó ügyek mellé állhatnak. „Mindannyian, akik itt együtt vagyunk, egyenlőek vagyunk. Nem a körülményeink határoznak meg minket, nem attól vagyunk értékesek, hogy mekkora sporteredményt értünk el, vagy milyen képességeink vannak, hanem az jelenti az értéket, hogy abból, amit kaptunk, ki tudjuk-e hozni a maximumot. A mai sportesemény pont erről fog szólni, hogy szívvel-lélekkel küzdötök, és ettől lesztek mind győztesek.”

Sporttal egy elfogadóbb társadalomért

A mozgás a fogyatékossággal élő vagy mozgássérült emberek számára terápia, rehabilitáció és készségfejlesztés, mert összehangolja a különböző készségeket, sport közben egészségi állapottól függetlenül mindenki fontosnak érzi magát. Fejlődnek a képességeik és új embereket ismernek meg, elhivatottá válnak egy-egy tevékenység iránt.

Bármilyen közösségi program ép és sérült emberek között lehet eszköz az érzékenyítés, szemléletváltozás folyamatában, hiszen a megismerésen, megtapasztaláson van a hangsúly. A sport és a játék azért nagyon jó lehetőség, mert eredendően összetartó ereje van, közös élményt ad, az együtt versenyzés, a közös célért való küzdelem pedig közelebb hozza a legkülönbözőbb embereket is egymáshoz. A tapasztalatok átadásával egyre több ember számára omlanak le az előítélet és tudatlanság emelte falak, ezáltal válhat elfogadóbbá a társadalom.

Borítókép: Csak edzés kérdése, kinek mekkora a muszklija... (Fotó: Kovács Bence)