Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

Nem tetszik a tiszás influenszernek, hogy jövőre emelkednek a bérek

Kifakadt a Tibi atya oldal mögött álló Tóth Máté tiszás influenszer, miután Orbán Viktor bejelentette, hogy jövőre 11 százalékkal nő a minimálbér.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 14:13
Fotó: Csudai Sándor
Az újonnan tető alá hozott bérmegállapodást támadja a Tisza Pártot támogató Tóth Máté influenszer. A Tibi atya internetes oldal mögött álló Tóth a saját közösségi oldalán arról értekezett, hogy 

a minimálbér 11 százalékos emelése a valóságban nem jelent mást, mint, hogy többletterhet raknak a magyar vállalkozásokra.

A tiszás influenszer szerint ez nem béremelés, hanem újabb kötelező költség, majd létszámleépítést vizionált a cégeknél. Tóth Máté a munkavállalók számára kedvező megállapodást kifogásolva úgy vélekedett, hogy az nem valódi bérfelzárkóztatás, hanem politikai döntéssel kikényszerített újraelosztás. 

Emellett annak a félelmének is hangot adott a tiszás influenszer, hogy a béremeléstől nő a fekete- és szürkefoglalkoztatás, elmaradnak a beruházások, gyengül a versenyképesség, és végső soron vállalkozások ezrei húzzák le a rolót vagy teszik az utcára az alkalmazottakat.

Megjegyzendő, hogy mindez vélhetően akkor következne be, ha az általa támogatott Tisza Párt kormányra kerülne, és Magyar Péter végrehajtaná a nemrég kiszivárgott megszorítócsomagjuk intézkedéseit.

Ahogy arról lapunk beszámolt, Orbán Viktor bejelentette, hogy az új minimálbér Magyarországon 322 800 forint, ez 11 százalékos növekedés. A garantált bérminimum 7 százalékkal nő majd, és ez 373 200 forintot jelent majd. Ez összesen 700 ezer munkavállalót érint majd közvetlenül.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)

 

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

