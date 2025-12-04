Rendkívüli

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart a bérmegállapodásról, kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktorbérköltségminimálbér

Orbán Viktor ma is korán kezdett: ilyen lesz a jövő évi bérmegállapodás + videó

Reggel, munkakezdéskor nyilatkozva Orbán Viktor bejelentette, hogy a jövő évi béremelésről szóló megállapodást ma írják alá a felek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 9:11
Ma a munkaadókkal és a munkavállalókkal egy fontos megállapodást írnak alá a jövő évi minimálbérről – ezt jelentette be reggel, munkakezdéskor Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban. 

Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook

A kormányfő hangsúlyozta: 

a több hónapos tárgyalások lezárásaként a minimálbér 10 százalék fölötti mértékben emelkedik, a garantált bér pedig legalább 7 százalékkal nő.

Orbán Viktor szerint a megállapodás a jövő évi bérek általános emelkedéséhez vezet, miközben a vállalkozók is elfogadják az új bérköltségeket.

Ez nagy dolog, egy ilyen megállapodás, örülök, hogy tető alá tudtuk hozni

– fogalmazott a miniszterelnök. 

Ahogy a posztban olvasható, hamarosan ismertetik a részleteket is. 

Tíz órától pedig Orbán Viktor sajtótájékoztatót is tart, amit a Magyar Nemzet oldalán is követhetnek élőben. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: MW)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

