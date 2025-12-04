Orbán Viktor ma is korán kezdett: ilyen lesz a jövő évi bérmegállapodás + videó

Ma a munkaadókkal és a munkavállalókkal egy fontos megállapodást írnak alá a jövő évi minimálbérről – ezt jelentette be reggel, munkakezdéskor Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban.

A kormányfő hangsúlyozta:

a több hónapos tárgyalások lezárásaként a minimálbér 10 százalék fölötti mértékben emelkedik, a garantált bér pedig legalább 7 százalékkal nő.

Orbán Viktor szerint a megállapodás a jövő évi bérek általános emelkedéséhez vezet, miközben a vállalkozók is elfogadják az új bérköltségeket.

Ez nagy dolog, egy ilyen megállapodás, örülök, hogy tető alá tudtuk hozni

– fogalmazott a miniszterelnök.

Ahogy a posztban olvasható, hamarosan ismertetik a részleteket is.

Tíz órától pedig Orbán Viktor sajtótájékoztatót is tart, amit a Magyar Nemzet oldalán is követhetnek élőben.

