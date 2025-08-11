Márki-Zay PéterTisza PártFelföldiMagyar Péter

Felföldi József: a debreceni milliárdos, aki Magyar Pétert támogatja

Felföldi József debreceni édesipari vállalkozó és milliárdos már 2024 februárjában, a Magyar Péterrel készült partizános interjú másnapján kifejezte támogatását az ellenzéki politikus iránt. A „cukros bácsiként” is ismert üzletember azóta is aktív támogatója a Tisza Párt vezetőjének.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 10:20
Felföldi József Facebook/Felföldi József
Felföldi József neve sokak számára ismeretlen lehet, pedig vállalkozása, a Felföldi Édességgyártó és Szolgáltató Kft. évről évre növekvő árbevétellel rendelkezik, amely 2024-ben már több mint hatmilliárd forint volt, főként exportból származó bevétellel – írja az Ellenpont.

Az üzletember azonban nem csak gazdasági sikerei miatt került a reflektorfénybe, hanem politikai megnyilvánulásai miatt is, amelyek gyakran ellentmondásosak és széles spektrumon mozognak.

Bár korábban kormánypártinak vallotta magát, évek óta élesen bírálja a kormány főbb intézkedéseit, köztük az oktatási rendszert és a gyermekvédelmi törvényt, miközben

2021-ben Márki-Zay Pétert támogatta, 2022-ben pedig keményen kritizálta Orbán Viktor miniszterelnököt.

Tavaly Felföldi úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter „példa nélküli bátorsággal” lépett a nyilvánosság elé, és ő maga is aktívan állt be a politikus mögé. Ez a támogatás különösen szembeötlő annak tükrében, hogy Felföldi korábban nem volt egységes a politikai véleményeiben, és gyakran megosztó kijelentéseket tett.

A milliárdos vállalkozó és Magyar Péter kapcsolata nem csupán politikai szimpátia.

Felföldi nyíltan és következetesen kiáll az ellenzéki politikus mellett, egyfajta mentorként és pénzügyi támogatóként is jelen van a környezetében.

Felföldi személyisége azonban továbbra is ellentmondásos. Híres arról, hogy Instagram-oldalán rendszeresen mutatja be gazdagságát, például különleges, egyedi rendszámos autógyűjteményét, miközben családi konfliktusai és üzleti múltjának árnyoldalai is napvilágot láttak.

Borítókép: Felföldi József (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

