Évek óta rejtély az ismeretlen holttest, amit Tatabányán találtak

Ismeretlen férfi holttestére bukkantak a tatabányai Jubileum Park mellett, a fűtéscsöveknél még 2019 közepén. A szakértők úgy vélik, a férfi alig egy nappal korábban hunyhatott el – írja a Kemma.

Az ötven-hatvan év körüli, 171–175 centiméter magas, sovány testalkatú férfi őszesbarna haját lófarokba kötötte, szeme szürkészöld, arca borotvált volt, fogai erősen elszíneződtek. Testén több sebhely és műtéti hegek utaltak korábbi beavatkozásokra, köztük tüdőműtétre. A férfi áttétes tüdődaganatban szenvedett, bőrén karcolások és rühgyanús elváltozások is látszódtak.

A megtalálásakor barna bőrkabátot, lila csíkos pulóvert, fekete farmert, bőrszerű bakancsot, valamint több réteg melegítőt, mellényt, inget és más kabátokat viselt. Nyakában fa nyaklánc, bal fülében aranyszínű fülbevaló, ujján ezüstszínű gyűrű volt. Zsebeiben különféle valuták, bolgár leva, cseh korona, horvát kuna mellett körömcsipesz, elemek, öngyújtók, üres cigarettatartó, egy kis kézi rádió és vezetékes fülhallgató lapultak.

A rendőrség máig nem tudta megállapítani a férfi személyazonosságát,

és kéri, hogy aki felismeri vagy bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a hatóságoknál.