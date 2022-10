Hiúz – csúcstechnika védi az országot

A cső mellett egy párhuzamosított 7,62 milliméteres géppuska van felszerelve, míg a torony tetején egy 12,7 milliméteres, a jármű belsejéből távirányítható nehézgéppuska. Ha az előbbi fegyverek nem lennének elég az ellenség leküzdésére, akkor a torony jobb oldalán egy páncélozott tubusból két darab Spike irányított páncéltörő rakétát indíthat a jármű háromfős személyzete, akiket a legmodernebb elektronikai és optikai felderítő eszközök segítenek.

A Lynx harcjárműből eddig 218 darabot rendeltek a Magyar Honvédségnek. Az első zászlóalj 46 járművét még a német anyacég szállítja le 2023-ig, a fennmaradó 172 viszont már Magyarországon, a közelmúltban átadott zalaegerszegi gyárban készül el.

Arról is szó van, hogy a honvédség tervezett csapatlégvédelmi gépágyúi is Lynx alvázon fognak elkészülni, ami újabb megrendelést hozhat a zalai üzemnek.

Ami a nemzetközi piacot illeti, a KF41 Lynx versenyben van az ausztrál, az amerikai, a görög és az iraki hadsereg lövészpáncélosokra kiírt pályázatán is.

