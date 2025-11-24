Tűz keletkezett Sárváron egy könnyűszerkezetes épületben hétfő délután. A Vöröskavicsos utcában lévő harminc négyzetméteres ház egyik szobájában egy fatüzelésű kályha működött, mellette éghető anyagok voltak felhalmozva – közölte a katasztrófavédelem a Magyar Nemzettel.
Kigyulladt a könnyűszerkezetes ház, egy nő meghalt
A konyhában gázpalack is volt.
A tűzesethez a sárvári hivatásos tűzoltók és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult, az egységek érkezésekor az épületből füst áramlott ki, kis területen tüzet, illetve a padláson izzást tapasztaltak. A tűzoltók a konyhából egy propánbután-gázpalackot eltávolítottak, azt nem érte hőhatás, így nem robbant fel.
Azonban az épületben egyedül élő nő a tűzesetben életét vesztette.
További Belföld híreink
A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás keretében tárják fel. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, hogy az otthonokban lévő felesleges tárgyak és lomok jelentősen fokozzák a tűzveszélyt. Különösen kockázatos éghető anyagokat a fűtőeszköz közvetlen környezetében tárolni. A mostanihoz hasonló tragédiák elkerülése érdekében érdemes füstérzékelőt használni– fűzték hozzá.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Súlyos mulasztásokat tárt fel a kormányjelentés, a főváros cége a korrupció melegágya lehetett
Túlzott prémiumok, luxusparkolás, túlfinanszírozás és könyvelési trükkök jellemezték a Budapest Brand gazdálkodását.
Megjelent két teljesen ellentmondó drogfelmérés, de kiderült az igazság
Nagyon fontos, hogy minden adatot figyelembe kell venni az eredmények értelmezésénél.
Kocsis Máté: Újabb hétvégi kamuval etette követőit Magyar Péter
A valóság ismét messze áll a látszattól.
Orbán Viktor: Már csak harmincat kell aludni + videó
Megérkezett az ország karácsonyfája a Kossuth térre.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Súlyos mulasztásokat tárt fel a kormányjelentés, a főváros cége a korrupció melegágya lehetett
Túlzott prémiumok, luxusparkolás, túlfinanszírozás és könyvelési trükkök jellemezték a Budapest Brand gazdálkodását.
Megjelent két teljesen ellentmondó drogfelmérés, de kiderült az igazság
Nagyon fontos, hogy minden adatot figyelembe kell venni az eredmények értelmezésénél.
Kocsis Máté: Újabb hétvégi kamuval etette követőit Magyar Péter
A valóság ismét messze áll a látszattól.
Orbán Viktor: Már csak harmincat kell aludni + videó
Megérkezett az ország karácsonyfája a Kossuth térre.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!