Kigyulladt a könnyűszerkezetes ház, egy nő meghalt

A konyhában gázpalack is volt.

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság2025. 11. 24. 15:59
Tűz keletkezett Sárváron egy könnyűszerkezetes épületben hétfő délután. A Vöröskavicsos utcában lévő harminc négyzetméteres ház egyik szobájában egy fatüzelésű kályha működött, mellette éghető anyagok voltak felhalmozva – közölte a katasztrófavédelem a Magyar Nemzettel.

A tűzesethez a sárvári hivatásos tűzoltók és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult, az egységek érkezésekor az épületből füst áramlott ki, kis területen tüzet, illetve a padláson izzást tapasztaltak. A tűzoltók a konyhából egy propánbután-gázpalackot eltávolítottak, azt nem érte hőhatás, így nem robbant fel. 

Azonban az épületben egyedül élő nő a tűzesetben életét vesztette.

 A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás keretében tárják fel. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, hogy az otthonokban lévő felesleges tárgyak és lomok jelentősen fokozzák a tűzveszélyt. Különösen kockázatos éghető anyagokat a fűtőeszköz közvetlen környezetében tárolni. A mostanihoz hasonló tragédiák elkerülése érdekében érdemes füstérzékelőt használni– fűzték hozzá. 

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
