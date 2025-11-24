Kigyulladt a könnyűszerkezetes ház, egy nő meghalt

A tűzesethez a sárvári hivatásos tűzoltók és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult, az egységek érkezésekor az épületből füst áramlott ki, kis területen tüzet, illetve a padláson izzást tapasztaltak. A tűzoltók a konyhából egy propánbután-gázpalackot eltávolítottak, azt nem érte hőhatás, így nem robbant fel.

Azonban az épületben egyedül élő nő a tűzesetben életét vesztette.