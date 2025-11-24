Orbán Viktor: Alpári az ellenzék stílusa + videó

A magyar parlament hangütése, különösen az ellenzék miatt, durva, alpári, szuterénbe való – mutatott rá Orbán Viktor hétfőn az Országgyűlés plenáris ülésére menet, amelyen a képviselők azonnali kérdéseire válaszolt.

Azonnali kérdésekre válaszol Orbán Viktor kormányfő a parlamentben

(Fotó: Mirkó István)

A miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, „az embert ez nem dobja fel, de hát mindegy, nem mindig mi választjuk meg a fegyvernemet, az ellenzéknek is joga van ahhoz, hogy fegyvernemet válasszon”.

És hogyha ilyen durvát választanak, tehát hogyha láncos buzogánnyal kell, hát akkor láncos buzogánnyal megyünk

– szögezte le Orbán Viktor.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt , az Országgyűlés hétfői plenáris ülésén az azonnali kérdések és válaszok órájában a kormányfőt kérdezték a frakciók képviselői. Elsőként a Demokratikus Koalíció képviselője arról kérdezte Orbán Viktort, hogy mikor vonják vissza Nagy Feró Kossuth-díját. A miniszterelnök csuklóból elvette az MSZP-s Gurmai Zita és a mi hazánkos Toroczkai László keménynek szánt kérdéseinek élét is.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésekre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: Mirkó István)