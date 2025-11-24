OrszággyűlésOrbán Viktorstílusminiszterelnökellenzék

Orbán Viktor: Alpári az ellenzék stílusa + videó

A magyar parlament hangütéséről beszélt az azonnali kérdések órája előtt a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 16:32
Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar parlament hangütése, különösen az ellenzék miatt, durva, alpári, szuterénbe való – mutatott rá Orbán Viktor hétfőn az Országgyűlés plenáris ülésére menet, amelyen a képviselők azonnali kérdéseire válaszolt.

Orbán Viktor Parlament plenáris ülés
Azonnali kérdésekre válaszol Orbán Viktor kormányfő a parlamentben
(Fotó: Mirkó István)

A miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, „az embert ez nem dobja fel, de hát mindegy, nem mindig mi választjuk meg a fegyvernemet, az ellenzéknek is joga van ahhoz, hogy fegyvernemet válasszon”.

És hogyha ilyen durvát választanak, tehát hogyha láncos buzogánnyal kell, hát akkor láncos buzogánnyal megyünk

– szögezte le Orbán Viktor.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt , az Országgyűlés hétfői plenáris ülésén az azonnali kérdések és válaszok órájában a kormányfőt kérdezték a frakciók képviselői. Elsőként a Demokratikus Koalíció képviselője arról kérdezte Orbán Viktort, hogy mikor vonják vissza Nagy Feró Kossuth-díját. A miniszterelnök csuklóból elvette az MSZP-s Gurmai Zita és a mi hazánkos Toroczkai László keménynek szánt kérdéseinek élét is.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésekre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: Mirkó István)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu