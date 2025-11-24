Orbán Viktor közölte, mi Európa feladata

Ma délelőtt részt vesz az Európai Tanács hibrid formátumú ülésén. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor.
A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott:
Ceterum censeo: Európának a saját érdekeit kell követnie.
A kormányfő szerint a háborút le kell zárni, Ukrajnának stratégiai partnerséget kell ajánlani, Oroszországgal pedig stratégiai párbeszédet kell kezdeményezni.
Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Angyalok és építészek – Makovecz Imre 90 című kiállítás megnyitóján a Műcsarnokban 2025. november 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
