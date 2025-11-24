OroszországOrbán ViktorbéketervTrump

Orbán Viktor közölte, mi Európa feladata

A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán reagált Trump béketervére és közölte, hogy mi Európa feladata. Orbán Viktor szerint a háborút le kell zárni.

Kozma Zoltán
2025. 11. 24. 10:01
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Angyalok és építészek - Makovecz Imre 90 című kiállítás megnyitóján a Műcsarnokban 2025. november 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Angyalok és építészek - Makovecz Imre 90 című kiállítás megnyitóján a Műcsarnokban 2025. november 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Ma délelőtt részt vesz az Európai Tanács hibrid formátumú ülésén. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. november 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. november 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott:

Ceterum censeo: Európának a saját érdekeit kell követnie.

A kormányfő szerint a háborút le kell zárni, Ukrajnának stratégiai partnerséget kell ajánlani, Oroszországgal pedig stratégiai párbeszédet kell kezdeményezni.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Angyalok és építészek – Makovecz Imre 90 című kiállítás megnyitóján a Műcsarnokban 2025. november 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

