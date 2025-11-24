MBHtőzsdesajátrészvény

Erősíti tőzsdei jelenlétét az MBH Bank

Az MBH Bank részvényeit legfeljebb 3848 forintos áron markolhatják fel a befektetők már keddtől. A bank sajátrészvény-értékesítése az aktuális, 5600 forint körüli árfolyamhoz mérten közel kétezer forintos diszkontot jelent. A cégvezetés célja a blue chipek közé kerülés, ezért már a héten megjelenik az első célár a részvény kapcsán, az Equilor indítja majd a sort.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 16:20
Sajátrészvény-értékesítésre készül az MBH Bank Fotó: Bodó Gábor
A befektetői háttér szélesítése és a kereskedés aktivitásának növelése érdekében az MBH Bank Nyrt. nyilvános részvényigénylési tranzakciót hajt végre a Budapesti Értéktőzsdén. A BÉT honlapján is közzétett, a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott prospektus alapján 

a bank nyilvános értékesítésre bocsátja a társaság tulajdonában álló, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományt, részvényenként maximum 3848 forintos áron, ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy minél több befektető részesedhessen az MBH Bank eredményeiből. 

A részvényértékesítés 2025. november 25-én 8 órakor indul és 2025. december 12. délig tart – hangzott el az MBH hétfői sajtótájékoztatóján, amelyen Barna Zsolt elnök-vezérigazgató, Krizsanovich Péter stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettes, Ginzer Ildikó standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes és Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója számoltak be a második legnagyobb hazai bank tőkepiaci terveiről – írja a Világgazdaság. 

A háromhetes időszak alatt a lakossági befektetők részvényenként 2992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt. 

A tranzakció végén a lakosság a végső értékesítési árból, az intézményi befektetőkhöz képest 10 százalékos árkedvezmény mellett juthat MBH Bank-részvényekhez a megjelölt forgalmazóknál. 

Az MBH Bank tranzakciója – méretét és jelentőséget tekintve – kiemelkedőnek számít az elmúlt évek hazai tőzsdei tranzakcióit tekintve.

Saját részvényeinek eladására készül az MBH Bank

A Budapesti Értéktőzsde adatai szerint az MBH birtokában az idén augusztus 31-i adatok szerint 22 580 867 darab saját részvény volt, ez a teljes állomány 7 százalékát tette ki. A friss tájékoztatás szerint az MBH menedzsmentje legalább 6 450 592 darab, legfeljebb 22 577 074 darab részvényt tervez értékesítésre bocsátani. A bank részvényeinek közkézhányada 13,65 százalék jelenleg.

  • A bank legnagyobb tulajdonosa egyébként a Zenith Asset Management Zrt., amely 80 123 046 darab részvénnyel, azaz 24,84 százalékos tulajdoni hányaddal bír, 
  • a második helyen pedig azt a Covinus BHG Zrt.-t találjuk, amely a magyar állam akkori állapot szerint 20,01 százalékos (64 524 163 darab) tulajdonát testesíti meg.

Ez utóbbi pakett ugyanakkor 5 százalékponttal szűkült, miután nemrég kiderült, az állam 16 millió részvényt az MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosai Program (MRP) részére, 42 milliárd forintért értékesít. A vételár a jövőben még nőhet, hiszen a két fél megállapodott egy „kiegészítő vételárrészletben” is, amely a jövőben lesz esedékes, mértéke ugyanakkor nem ismert.

Lakossági kedvezmény mellett igényelhető a részvény

A bank összesen 22 577 074 darab részvényt kínál értékesítésre a lakossági és intézményi befektetők részére, részvényenként maximum 3 848 forintos áron. A háromhetes időszak alatt a lakossági befektetők részvényenként 2992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt. A tranzakció végén pedig a végső értékesítési árból, az intézményi befektetőkhöz képest 10 százalékos árkedvezmény mellett juthatnak MBH Bank-részvényekhez a megjelölt forgalmazóknál.

Az allokált részvények 2025. december 18-án kerülnek jóváírásra, 

aznaptól megkezdődhet az értékpapírokkal a kereskedés a BÉT-en. A részvényértékesítés vezető forgalmazója az MBH Befektetési Bank, továbbá részvényt igényelni közvetlenül az MBH Banknál és a külső forgalmazóknál, így a Gránit Banknál és az Equilornál is lehetséges. 

A cél a tőzsdei jelenlét megerősítése

„Az MBH Bank eddigi útja pénzügyi és üzleti szempontból is sikertörténet, bankunk egy különleges hármas fúziós teljesítménnyel, erős vezetéssel, stabil tőkeháttérrel rendelkező hitelintézet, mely az elmúlt évek fúziós folyamatai mellett komolyan tudta növelni piaci pozícióit és több nagyobb akvizícióra is képes volt. Tőzsdei jelenlétünk növelése egyrészt lehetőséget jelent a hazai kisbefektetők számára, hogy a jövőben részesedjenek sikereinkből, másrészt a tőzsde fontos visszacsatolást és ösztönzést is jelent majd az MBH Bank jövőbeni működéséhez. Célunk a hatékonyságnövelés, a folyamatos fejlesztés, valamint a hazai és nemzetközi növekedés, így részvényeseink és ügyfeleink számára hosszú távú, fenntartható értéket szeretnénk teremteni” – mondta el Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható. 

 

