hőmérsékletdélkeletcsapadék

Eddig tartott a csoda, változás jön az időjárásban

Nem biztos, hogy annyira fogja tudni értékelni, mint ez a kislány.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 24. 16:27
Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Általában borult lesz az ég, kedden délkeleten lehet időszakosan kevesebb a felhő – írja előrejelzésében a HungaroMet. Hétfőn az Északi-középhegységben eleinte gyenge havazás előfordulhat, amelyet arrafelé este, késő este vegyes halmazállapot, akár átmeneti ónos eső, majd eső vált. 

Késő délutántól, estétől másutt is egyre többfelé elered az eső. Kedden a Tiszától nyugatra sokfelé várható kiadós eső, a Tiszántúlon is eshet, de ott kevesebb helyen és kisebb mennyiségben. Kedd este, késő este a Dunántúl északnyugati részein a csapadék megszűnése előtt átmenetileg havas esőre, a Bakonyban esetleg hóra is átválthat a halmazállapot. 

A déli szelet a Nyugat-Dunántúlon és az Alföldön erős széllökések kísérik, sőt kedden délkeleten olykor viharossá is fokozódhat a szél. Kedden a Dunántúlon északira fordul a szél, amely ott élénk, estétől szintén erős lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7 fok között valószínű, amely a legtöbb helyen már az esti órákban beállhat, az éjszaka folyamán egy-két fokot enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden északnyugaton, északon 3, 9, másutt 10, 15 fok között alakul a hőmérséklet.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu