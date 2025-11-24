Eddig tartott a csoda, változás jön az időjárásban

Késő délutántól, estétől másutt is egyre többfelé elered az eső. Kedden a Tiszától nyugatra sokfelé várható kiadós eső, a Tiszántúlon is eshet, de ott kevesebb helyen és kisebb mennyiségben. Kedd este, késő este a Dunántúl északnyugati részein a csapadék megszűnése előtt átmenetileg havas esőre, a Bakonyban esetleg hóra is átválthat a halmazállapot.

A déli szelet a Nyugat-Dunántúlon és az Alföldön erős széllökések kísérik, sőt kedden délkeleten olykor viharossá is fokozódhat a szél. Kedden a Dunántúlon északira fordul a szél, amely ott élénk, estétől szintén erős lehet.