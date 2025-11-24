Általában borult lesz az ég, kedden délkeleten lehet időszakosan kevesebb a felhő – írja előrejelzésében a HungaroMet. Hétfőn az Északi-középhegységben eleinte gyenge havazás előfordulhat, amelyet arrafelé este, késő este vegyes halmazállapot, akár átmeneti ónos eső, majd eső vált.
Eddig tartott a csoda, változás jön az időjárásban
Nem biztos, hogy annyira fogja tudni értékelni, mint ez a kislány.
Késő délutántól, estétől másutt is egyre többfelé elered az eső. Kedden a Tiszától nyugatra sokfelé várható kiadós eső, a Tiszántúlon is eshet, de ott kevesebb helyen és kisebb mennyiségben. Kedd este, késő este a Dunántúl északnyugati részein a csapadék megszűnése előtt átmenetileg havas esőre, a Bakonyban esetleg hóra is átválthat a halmazállapot.
A déli szelet a Nyugat-Dunántúlon és az Alföldön erős széllökések kísérik, sőt kedden délkeleten olykor viharossá is fokozódhat a szél. Kedden a Dunántúlon északira fordul a szél, amely ott élénk, estétől szintén erős lehet.
További Belföld híreink
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7 fok között valószínű, amely a legtöbb helyen már az esti órákban beállhat, az éjszaka folyamán egy-két fokot enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden északnyugaton, északon 3, 9, másutt 10, 15 fok között alakul a hőmérséklet.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Súlyos mulasztásokat tárt fel a kormányjelentés, a főváros cége a korrupció melegágya lehetett
Túlzott prémiumok, luxusparkolás, túlfinanszírozás és könyvelési trükkök jellemezték a Budapest Brand gazdálkodását.
Megjelent két teljesen ellentmondó drogfelmérés, de kiderült az igazság
Nagyon fontos, hogy minden adatot figyelembe kell venni az eredmények értelmezésénél.
Kocsis Máté: Újabb hétvégi kamuval etette követőit Magyar Péter
A valóság ismét messze áll a látszattól.
Orbán Viktor: Már csak harmincat kell aludni + videó
Megérkezett az ország karácsonyfája a Kossuth térre.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Súlyos mulasztásokat tárt fel a kormányjelentés, a főváros cége a korrupció melegágya lehetett
Túlzott prémiumok, luxusparkolás, túlfinanszírozás és könyvelési trükkök jellemezték a Budapest Brand gazdálkodását.
Megjelent két teljesen ellentmondó drogfelmérés, de kiderült az igazság
Nagyon fontos, hogy minden adatot figyelembe kell venni az eredmények értelmezésénél.
Kocsis Máté: Újabb hétvégi kamuval etette követőit Magyar Péter
A valóság ismét messze áll a látszattól.
Orbán Viktor: Már csak harmincat kell aludni + videó
Megérkezett az ország karácsonyfája a Kossuth térre.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!