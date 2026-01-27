Magyar Honvédség (MH)UkrajnaTisza PártSzalay-Bobrovniczky Kristóf

Nem adunk magyar vadászgépeket a háborúba + videó

Magyarországról sem fegyver, sem repülőgép, sem katona, sem pénz nem megy mások háborújába – szögezte le a honvédelmi miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 17:20
A baltikumi légtérrendészeti misszió visszafogadó ünnepsége Kecskeméten MTI Fotószerkesztõség Bús Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Amíg én honvédelmi miniszter vagyok, addig Magyarországról sem fegyver, sem repülőgép, sem katona, sem pénz nem megy az ukrajnai háborúba, mások háborújába. Magyarország kimarad ebből – jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, miután az ukrán UNIAN arról számolt be, hogy ha a Tisza nyer, Magyarország harci repülőgépeket adhat Ukrajnának.

A honvédség egy L–39NG Skyfox típusú harci repülőgépe (Fotó: Havran Zoltán)
A honvédség egy L–39NG Skyfox típusú harci repülőgépe. Fotó: Havran Zoltán

Ahogy arról lapunk már beszámolt, az ukrán hírügynökség szerint Magyarország politikai okokból nem adja oda szomszédjának a cseh Aero Vodochody L–39NG Skyfox típusú harci repülőgépeit, ám ez megváltozhat az áprilisi választások után.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott: amennyiben a Tisza nyer, akkor mindent meg fognak tenni, hogy belekeveredjünk ebbe a háborúba.

 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Bús Csaba)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu