Nem adunk magyar vadászgépeket a háborúba + videó

– Amíg én honvédelmi miniszter vagyok, addig Magyarországról sem fegyver, sem repülőgép, sem katona, sem pénz nem megy az ukrajnai háborúba, mások háborújába. Magyarország kimarad ebből – jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, miután az ukrán UNIAN arról számolt be, hogy ha a Tisza nyer, Magyarország harci repülőgépeket adhat Ukrajnának.

A honvédség egy L–39NG Skyfox típusú harci repülőgépe. Fotó: Havran Zoltán

Ahogy arról lapunk már beszámolt, az ukrán hírügynökség szerint Magyarország politikai okokból nem adja oda szomszédjának a cseh Aero Vodochody L–39NG Skyfox típusú harci repülőgépeit, ám ez megváltozhat az áprilisi választások után.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott: amennyiben a Tisza nyer, akkor mindent meg fognak tenni, hogy belekeveredjünk ebbe a háborúba.