Az ukránok már várják a magyar vadászgépeket, dörzsölik a tenyerüket, remélik a Fidesz bukását

Amennyiben az áprilisi országgyűlési választások után a Tisza alakít kormányt, Magyarország harci repülőgépeket adhat Ukrajnának – szúrta ki az ukrán UNIAN hírügynökség cikkét a Mandiner. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is kommentálta a hírt: Magyar Péter valószínűleg nem mondana nemet egy ilyen kérésre, „de nyugi, nem lesz ilyen, mi győzünk.”

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 10:36
„Tiszások, sorakozó! Az ukrán sajtó arról ír (az ukrán!), hogy hazánk átadhatja harci gépeit a választások után, ha nem a Fidesz győz” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté, hozzátéve: „Magyar Peter” úgysem tud nem tud nekik nemet mondani. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hozzátette: „De nyugi, nem lesz ilyen, mi győzünk.”

A Mandiner szúrta ki, hogy az ukrán UNIAN szerint ha a Fidesz veszít, Magyarország harci repülőgépeket adhat Ukrajnának. Azt írták, hogy az oldal szerint politikai okokból Magyarország nem adja oda szomszédjának a cseh Aero Vodochody L–39NG Skyfox típusú harci repülőgépeit, ám ez megváltozhat az áprilisi választások után.

A honvédség egy L-39NG Skyfox típusú harci repülőgépe (Fotó: Havran Zoltán)
A honvédség egy L–39NG Skyfox típusú harci repülőgépe (Fotó: Havran Zoltán)

 

„A cseh Aero Vodochody L–39NG Skyfox típusú harci repülőgépeit, amelyek már Magyarországon is szolgálatban állnak, a szakértők Ukrajna számára alternatívaként kínálják a régebbi L–159-ek helyett” – idézte a Mandiner az ukrán oldalt. Az UNIAN azt írja: politikai okokból sem Csehország, sem Magyarország nem valószínű, hogy átadná saját megrendelését Ukrajnának, ám ez változhat a 2026-os magyar választások után – tették hozzá. A cikk azt írta, a magyar légierő 2022-ben rendelt 12 darabot, az eszközök drónelhárításra is alkalmasak.

Borítókép: A Magyar Honvédség egy cseh Aero Vodochody L–39NG Skyfox típusú harci repülőgépe (Fotó: Havran Zoltán)


