Itt a bejelentés, egy napon belül mindenki megkapja a fegyverpénzt

Január 30-áig fizeti ki a kormány a hathavi fegyverpénzt, mintegy 80 ezer egyenruhásnak – jelentette be a mai Kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő. Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, ezen intézkedéssel a kormány a rendvédelmi dolgozók felé szeretné kifejezni megbecsülését, mert a magyar emberek biztonsága múlik a munkájukon. A hathavi juttatást minden hivatásos rendvédelmi dolgozó megkapja.

Az intézkedésre Orbán Viktor miniszterelnök is felhívta a figyelmet közösségi oldalán. „Hálásak vagyunk a rendvédelmi dolgozók szolgálatáért. Idén közel 80 ezer rendőr, katona, pénzügyőr, határvadász és tisztjelölt kap fegyverpénzt” – írta.