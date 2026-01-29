fegyverpénzrendőrségMagyar Honvédség (MH)

Itt a bejelentés, egy napon belül mindenki megkapja a fegyverpénzt

A hathavi juttatást minden hivatásos rendvédelmi dolgozó megkapja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 13:24
Fotó: Josef Duschanek -A1100 Wien
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Január 30-áig fizeti ki a kormány a hathavi fegyverpénzt, mintegy 80 ezer egyenruhásnak – jelentette be a mai Kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő. Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, ezen intézkedéssel a kormány a rendvédelmi dolgozók felé szeretné kifejezni megbecsülését, mert a magyar emberek biztonsága múlik a munkájukon. A hathavi juttatást minden hivatásos rendvédelmi dolgozó megkapja. 

Az intézkedésre Orbán Viktor miniszterelnök is felhívta a figyelmet közösségi oldalán. „Hálásak vagyunk a rendvédelmi dolgozók szolgálatáért. Idén közel 80 ezer rendőr, katona, pénzügyőr, határvadász és tisztjelölt kap fegyverpénzt” – írta.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Honvédelem.hu)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

add-square Kormányinfó

Februárban indul a nemzeti petíció

Kormányinfó 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu