Akinek magasabb energiaköltsége lett januárban, azt a kormány kompenzálja + videó

– A kormány eldöntötte, hogy az emberektől átvállalja azt a különbözetet, amivel a januári hideg megterheli a családok kasszáját. Ebből is látszik, hogy a kormány egy cselekvő kormány, és mindig azt keresi, miben segíthet. Keresi azokat a megoldásokat, amelyek a családok érdekeit szolgálják – fogalmazott Nagy István az Igazság órájában. Az agrárminiszter tisztázta: ahol fával vagy szénnel fűtenek, ott is jár a kompenzálás, ennek részleteit fogják a kormányülésen kidolgozni.

Nagy István: Ha rosszul döntünk áprilisban, azt nem lehet majd visszacsinálni (Fotó: Képernyőfotó)

Megjegyezte, Magyar Péter mindeközben csak a látszatintézkedésre fókuszál. A miniszter felidézte, hogy a kormány százezer családot támogat minden esztendőben.

Mondhat a Tisza elnöke bármit, mindig kétszázezer köbméter fát osztunk ki. Most, amikor érzékelte a kormány, hogy hidegebb ez a január, mint szokott lenni, azonnal egy operatív törzset hozott létre, és a rendőrség, a katonaság, a honvédség, az erdészek szállítják ki a fát azoknak a rászorulók családoknak, akiknek ez a fa életmentő lehet

– mutatott rá Nagy István.

A miniszter kommentálta Magyar Péter állítását is, miszerint a kormánynak a tűzifa 27 százalékos áfáját kellene csökkentenie. Nagy István szerint nincs értelme, hogy a kereskedelmet támogassák. – Tegyük már hozzá, hogy az szja viszont uniós szinten a legalacsony Magyarországon. Jobb lenne, ha 57 százalékos lenne az szja, mint Norvégiában? Azt viszont nem lehet csinálni, hogy egy államnak ne legyen jövedelme, ne legyen sem szja, sem áfa.

Szerintem nagyon helyes döntés, hogy a fogyasztást adóztatjuk, nem a jövedelmet, ezt meg kell becsülni, ez egy jó elv.

A kormány döntése értelmében pedig minden alapvető élelmiszer az ötszázalékos kategóriában van, ez azt bizonyítja, hogy példa nélküli a szociális érzékenysége a kormánynak – vélekedett a miniszter, aki egyben arra is felhívta a figyelmet, van mit veszítenünk, van mit megvédenünk a következő választáson.

Látjuk a szakértőiket, látjuk a banki szektorból érkezőket, és azt is látjuk, hogy szó nélkül kiszolgálnák a globális elitet, eltörölnék az összes családtámogatást. Ha biztosra akarunk menni, akkor azt mondjuk, élünk a lehetőséggel, amelyet a nemzeti kormány biztosít. Ez a kormány minden réteg számára olyan ajánlatokat tud tenni, ami kedvező helyzetet teremt, amivel, ha élünk, jobban járunk, mintha kockáztatnánk

– mutatott rá a miniszter a baloldalra utalva.

Nagy István: Jogunk van a magyar érdekeket képviselni

Nagy István a januári hideg kapcsán hozzátette, a legjobb időjárási tényező a mezőgazdaságnak a hó: a földekre telepedő hópaplan a fejlődő növényt megvédi, míg a nagy hideg elpusztította a kórokozókat. A fokozatos olvadással pedig pótolni lehetett a földek vízhiányát.