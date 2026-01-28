„Hadházy csak lázít és cirkuszol, még Jámbort is ekézi, aki csak túl akar élni

Hadházy Ákos, Facebook: „A régi ellenzék több sok hibát elkövetett, de a legnagyobb az volt, hogy a választási csalások ellenére mindig elismerte a Fidesz győzelmét. Jámbor András már bejelentette, hogy visszavonul a politikától, de még mindig amellett érvel, hogy el kell fogadni, ha a piszkos, törvénytelen propaganda eredményeként nyerne a Fidesz. A propaganda nem más, mint választási csalás. Ha a bíztató közvélemény-kutatások ellenére, a csalások miatt mégis nyerne a Fidesz, azt egyszerűen nem szabad még egyszer elfogadni!”



