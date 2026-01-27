A Tisza energiapolitikája ellehetetlenítené a rezsistopot is

A januári hideg reakciót igényelt a kormány részéről – mondta Czepek Gábor, kedden a TV2 Mokka című műsorában. Az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára a rezsistop alkalamazását azzal indokolta, hogy a hideg miatt a gáznál 30 százalék, a villanynál 20 százalék a többletfogyasztás.

A rezsistopot az olcsó energia teszi lehetővé. / Fotó: Havran Zoltán

Rezsistop, rezsicsökkentés, rezsivédelem – Mindet a megfizethető energia teszi lehetővé

Az elmúlt 15 év egyik leghidegebb januárja olyan vis major, amely reakciót kíván, a kormány nem engedi meg, hogy ez a többletfogyasztás, többletmennyiség az emberek pénztárcájára jelentős hatással legyen, ezért át fogja vállalni a fűtés miatti januári többletterheket.

Hétfőn az Energiaügyi Minisztériumban munkacsoport ült össze, szerdán pedig a kormány tárgyalni fogja az ügyet. " Hamarosan végeredményről számolhatunk be" – összegzett az államtitkár a rezsistop kidolgozását illetően. A rezsicsökkentést 2013-ban, 13 esztendeje vezette be a kormány. "Megvédjük a rezsivédelmet."A rezsicsökkentésről az ellenzék összevissza beszél, nem lehet egyértelműen látni, mit akarnak – jegyezte meg.

A rezsicsökkentéshez orosz, olcsó energiaforrás kell, és az, hogy az Európai Unió ne tudja az országot zsarolni európai uniós forrásokkal. A Tisza Párt, az ellenzék ehhez képest:

támogatja az orosz energiaembargót,

betiltaná az orosz gázt,

kivezetné ezt az olcsó energiaforrást,

és bármit hajlandó megtenni, hogy az EU forrásokat hazahozza – fogalmazott az államtitkár.

Az ellenzéki ajánlat tized annyi emberen sem segítene, mint a kormányzati intézkedés

A januári rezsistop 3,3 millió háztartásnak jelent könnyebbséget, ehhez képest az ellenzék javaslata kisebb részt, 300 ezer embert érintene. Tehát 3,3 millió kontra 300 ezer, világosak az ajánlatok, lehetőségek, könnyű értékelni minden választópolgárnak a helyzetet – emelte ki.

Czepek Gábor szólt arról is, hogy február 2-án nyílik meg a családoknak szánt lakossági pályázat az otthoni energiatároló támogatására. Kedden már elérhető lesz az elektronikus felületeken az a nyomtatvány, amelyet jövő hétfőn kell kitölteni, benyújtani az elektronikus felületen. Ha valaki invertert cserél a pályázat miatt, nem kerül ki a kedvező éves szaldókonstrukcióból – mutatott rá.