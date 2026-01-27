Czepek GáborEnergiaügyi Minisztériumrezsistop

A Tisza energiapolitikája ellehetetlenítené a rezsistopot is

A bejelentett kormányzati intézkedés 3,3 millió háztartásnak jelent könnyebbséget. Ám a rezsicsökkentéshez és rezsistophoz olcsó energiaforrás kell, és az, hogy az Európai Unió ne tudja az országot zsarolni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 10:29
Rezsistop
Hatalmas segítséget ad a kormány Fotó: Bach Máté
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A januári hideg reakciót igényelt a kormány részéről – mondta Czepek Gábor, kedden a TV2 Mokka című műsorában. Az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára a rezsistop alkalamazását azzal indokolta, hogy a hideg miatt a gáznál 30 százalék, a villanynál 20 százalék a többletfogyasztás. 

20250205 Dunaharaszti, Rezsi, rezsicsökkentésillusztrációkFotó: Havran Zoltán HZMagyar Nemzet MNA képen: közüzemi számlacsekk radiátor fűtés
A rezsistopot az olcsó energia teszi lehetővé. / Fotó: Havran Zoltán

Rezsistop, rezsicsökkentés, rezsivédelem – Mindet a megfizethető energia teszi lehetővé

Az elmúlt 15 év egyik leghidegebb januárja olyan vis major, amely reakciót kíván, a kormány nem engedi meg, hogy ez a többletfogyasztás, többletmennyiség az emberek pénztárcájára jelentős hatással legyen, ezért át fogja vállalni a fűtés miatti januári többletterheket. 

Hétfőn az Energiaügyi Minisztériumban munkacsoport ült össze, szerdán pedig a kormány tárgyalni fogja az ügyet. " Hamarosan végeredményről számolhatunk be" – összegzett az államtitkár a rezsistop kidolgozását illetően. A rezsicsökkentést 2013-ban, 13 esztendeje vezette be a kormány. "Megvédjük a rezsivédelmet."A rezsicsökkentésről az ellenzék összevissza beszél, nem lehet egyértelműen látni, mit akarnak – jegyezte meg.

A rezsicsökkentéshez orosz, olcsó energiaforrás kell, és az, hogy az Európai Unió ne tudja az országot zsarolni európai uniós forrásokkal. A Tisza Párt, az ellenzék ehhez képest: 

  • támogatja az orosz energiaembargót, 
  • betiltaná az orosz gázt, 
  • kivezetné ezt az olcsó energiaforrást, 

és bármit hajlandó megtenni, hogy az EU forrásokat hazahozza – fogalmazott az államtitkár.

Az ellenzéki ajánlat tized annyi emberen sem segítene, mint a kormányzati intézkedés

A januári rezsistop 3,3 millió háztartásnak jelent könnyebbséget, ehhez képest az ellenzék javaslata kisebb részt, 300 ezer embert érintene. Tehát 3,3 millió kontra 300 ezer, világosak az ajánlatok, lehetőségek, könnyű értékelni minden választópolgárnak a helyzetet – emelte ki.

Czepek Gábor szólt arról is, hogy február 2-án nyílik meg a családoknak szánt lakossági pályázat az otthoni energiatároló támogatására. Kedden már elérhető lesz az elektronikus felületeken az a nyomtatvány, amelyet jövő hétfőn kell kitölteni, benyújtani az elektronikus felületen. Ha valaki invertert cserél a pályázat miatt, nem kerül ki a kedvező éves szaldókonstrukcióból – mutatott rá.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.