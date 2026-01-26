Rezsi: nem a lakosságot sújtják a többletterhek

A januári fagyok drasztikusan megemelték az ország energiafogyasztását. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt a kialakult helyzetről. Az adatok szerint a januári többletfogyasztás országos szinten megközelítette a kétszázmillió köbméter gázt, ami egy átlagos januárhoz viszonyítva harmincszázalékos növekedést jelent. Erre a vis maior helyzetre a kormánynak reagálnia kellett, ezért a miniszterelnök úgy döntött, hogy a rezsicsökkentés szellemiségében, a rendkívüli hideg miatti anyagi terheket az állam átvállalja a lakosságtól.

A Kossuth rádión adott interjút Czepek Gábor, rezsivédelemről, megnövekedett terhekről és energiabiztonságról. (Forrás: Facebook / Czepek Gábor)

Megemelkedett rezsiköltségek, gyakorlatias válaszok

A gyakorlati megvalósítás részleteivel egy külön munkacsoport foglalkozik, amely hétfőn reggel kilenc órakor már meg is kezdte az ülésezést. A szakértők feladata megvizsgálni, hogy a gáz, a távfűtés, illetve a villamos energia esetében pontosan milyen mértékűek a többletterhek, amelyeket kompenzálni kell.

A kormányzati álláspont szerint a segítségnek általánosnak kell lennie, hiszen a hideg mindenkit érint.

A magyar rezsivédelmi modell sikerét a nemzetközi összehasonlítások is igazolják. Az államtitkár rámutatott, hogy Európában jelenleg Magyarországon a legkedvezőbbek a rezsiárak. Egy átlagos magyar család évente körülbelül 250 ezer forintot költ gázra és villanyra, míg ez az összeg a szomszédos Szlovákiában 650 ezer, Romániában 600 ezer, Lengyelországban 900 ezer forint, Csehországban pedig már a milliós tételt is eléri.

Nem gondolja így mindenki

A műsorban szó esett a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció javaslatairól is, amelyek a rezsisávok megemelését szorgalmazták. Czepek Gábor szerint azonban ez a megközelítés téves, mivel a rezsivédelemnek mindenkit le kell fednie, aki Magyarországon fűt vagy áramot használ. A kormányzat olyan konstrukción dolgozik, amely mind a 3,3 millió gázfűtéses és a 600 ezer távhős háztartást megsegíti, nem csupán azt a 300 ezer családot, akik a rezsihatár feletti fogyasztással rendelkeznek.

A Tisza Párt frissen kinevezett, a globális nagytőke érdekeinek kiszolgálásra ideális energetikai szakértőjéről itt beszélt korábban Czepek Gábor.

Garanciák az energiabiztonságra

A gyors helyzetkezelés mellett a jövő építése is folytatódik. Az államtitkár bejelentette, hogy február 2-án nyílik meg a felület az Otthoni energiatároló program pályázatainak benyújtására. A lehetőség azok számára nyitott, akik:

már rendelkeznek napelemmel,

vagy vállalják annak telepítését.

A pályázók 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, ami jelentős segítség, tekintve, hogy egy tárolóberuházás inverterrel és munkadíjjal együtt nagyságrendileg 3,2 millió forintba kerül. Az igénylés adminisztrációja egyszerűsített, mindössze 2,5 oldal kitöltésével elérhető a forrás.