Rezsi: nem a lakosságot sújtják a többletterhek

Azonnali és jelentős segítségről döntött a kormány a rendkívüli időjárási körülmények miatt: az állam minden háztartásnál átvállalja a januári hideg okozta többletfogyasztás költségeit. A helyzetre adott gyors válasz mellett a hosszú távú energiabiztonság is fókuszban marad, február elején elindul az otthoni energiatárolást segítő, vissza nem térítendő támogatási program. Az intézkedések pontosan illeszkednek a lakosság igényeihez: a rezsiköltségek alacsonyan tartása és a magyar családok energiafüggetlenségének növelése különösen fontosak most, a szokatlanul hideg időszakban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 11:09
Czepek Gábor, energiaügyi miniszterhelyettes és a villamosenergia-tárolási kapacitás bővítéséért felelős kormánybiztos Fotó: Ladóczki Balázs
A januári fagyok drasztikusan megemelték az ország energiafogyasztását. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt a kialakult helyzetről. Az adatok szerint a januári többletfogyasztás országos szinten megközelítette a kétszázmillió köbméter gázt, ami egy átlagos januárhoz viszonyítva harmincszázalékos növekedést jelent. Erre a vis maior helyzetre a kormánynak reagálnia kellett, ezért a miniszterelnök úgy döntött, hogy a rezsicsökkentés szellemiségében, a rendkívüli hideg miatti anyagi terheket az állam átvállalja a lakosságtól.

A Kossuth Rádión adott interjút Czepek Gábor, rezsivédelemről, megnövekedett terhekről és energiabiztonságról. / Forrás: Facebook / Czepek Gábor
A Kossuth rádión adott interjút Czepek Gábor, rezsivédelemről, megnövekedett terhekről és energiabiztonságról. (Forrás: Facebook / Czepek Gábor)

Megemelkedett rezsiköltségek, gyakorlatias válaszok

A gyakorlati megvalósítás részleteivel egy külön munkacsoport foglalkozik, amely hétfőn reggel kilenc órakor már meg is kezdte az ülésezést. A szakértők feladata megvizsgálni, hogy a gáz, a távfűtés, illetve a villamos energia esetében pontosan milyen mértékűek a többletterhek, amelyeket kompenzálni kell. 

A kormányzati álláspont szerint a segítségnek általánosnak kell lennie, hiszen a hideg mindenkit érint.

A magyar rezsivédelmi modell sikerét a nemzetközi összehasonlítások is igazolják. Az államtitkár rámutatott, hogy Európában jelenleg Magyarországon a legkedvezőbbek a rezsiárak. Egy átlagos magyar család évente körülbelül 250 ezer forintot költ gázra és villanyra, míg ez az összeg a szomszédos Szlovákiában 650 ezer, Romániában 600 ezer, Lengyelországban 900 ezer forint, Csehországban pedig már a milliós tételt is eléri.

Nem gondolja így mindenki

A műsorban szó esett a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció javaslatairól is, amelyek a rezsisávok megemelését szorgalmazták. Czepek Gábor szerint azonban ez a megközelítés téves, mivel a rezsivédelemnek mindenkit le kell fednie, aki Magyarországon fűt vagy áramot használ. A kormányzat olyan konstrukción dolgozik, amely mind a 3,3 millió gázfűtéses és a 600 ezer távhős háztartást megsegíti, nem csupán azt a 300 ezer családot, akik a rezsihatár feletti fogyasztással rendelkeznek.

A Tisza Párt frissen kinevezett, a globális nagytőke érdekeinek kiszolgálásra ideális energetikai szakértőjéről itt beszélt korábban Czepek Gábor.

 

Garanciák az energiabiztonságra

A gyors helyzetkezelés mellett a jövő építése is folytatódik. Az államtitkár bejelentette, hogy február 2-án nyílik meg a felület az Otthoni energiatároló program pályázatainak benyújtására. A lehetőség azok számára nyitott, akik:

  • már rendelkeznek napelemmel, 
  • vagy vállalják annak telepítését. 

A pályázók 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, ami jelentős segítség, tekintve, hogy egy tárolóberuházás inverterrel és munkadíjjal együtt nagyságrendileg 3,2 millió forintba kerül. Az igénylés adminisztrációja egyszerűsített, mindössze 2,5 oldal kitöltésével elérhető a forrás.

Ez a program nemcsak a háztartásoknak jelent alacsonyabb rezsit és nagyobb önállóságot, hanem a teljes villamosenergia-rendszer stabilitását is szolgálja. A kormányzat stratégiai célja világos:

A célunk az, hogy 2030-ra a villamos energia tekintetében önellátók legyünk és egy új stratégiai pályára állítsuk Magyarországot és a magyar villamosenergia rendszert, ehhez nyújt segítséget ez a pályázat

– fogalmazott a miniszterhelyettes.

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

