Váratlan dicséret a kormányoldalról: Magyar Péter jól választotta ki az energetikai szakértőjét + videó

Nem ért meglepetésként Kapitány István kinevezése – jelentette ki Czepek Gábor, aki szerint a globális nagytőke menedzsere ideális választás lehet Brüsszel számára.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 17:47
Nem véletlen a választás – állítja Czepek Gábor, aki szerint Kapitány István ideális figura lehet a rezsicsökkentés megtöréséhez. Az energiaügyi miniszterhelyettes a miskolci háborúellenes gyűlésen reagált arra a kérdésre, hogy mit gondol Kapitány István kinevezéséről, aki a közelmúltban lett a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértője. 

Kapitány István (Forrás: Képernyőkép, Partizán)

Bohár Dániel riporter kérdésére Czepek Gábor úgy fogalmazott: személyesen nem ismeri Kapitányt, de szerinte a kinevezés egyáltalán nem meglepő.

Ha én Magyar Péter lennék, és Brüsszel markában lennék, és azt a feladatot kapnám, hogy meg kell törnöm a rezsicsökkentést, ki kell tiltani az olcsó orosz gázt, és helyette más forrásból kellene beszerezni az energiát, illetve a globális zöldpolitikát kellene megvalósítanom, akkor ideális választásnak tűnne egy globális nagyvállalat éléről érkező menedzser

– mondta Czepek.

Czepek Gábor a miskolci háborúellenes gyűlésen (Fotó: Bolgar Jonatan/Facebook)

Hozzátette: számára az lett volna a meglepő, ha nem ilyen irányba történik a választás. „Az lett volna furcsa, ha nem így történt volna” – fogalmazott.

Mint ismert, Kapitány Istvánt szombaton mutatta be Magyar Péter, aki „az év első nagy igazolásaként” jelentette be, hogy a Tisza Párt új gazdaságfejlesztési és energetikai vezető szakértője lett.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Mirkó István)

               
       
       
       

