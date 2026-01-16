brüsszelkormánymagyarországtisza pártfacebookcsaládterv

Brüsszel végrehajtót keres a megszorításokhoz, a Tisza Párt pedig jelentkezett a feladatra - célpontban a rezsicsökkentés

Döbbenetes számok kerültek napvilágra Brüsszel legújabb pénzügyi terveivel kapcsolatban, amelyek közvetlenül fenyegetik a magyar háztartások anyagi biztonságát. Az Európai Unió egy olyan gigantikus összeg elvonását készíti elő, amelynek árát végső soron a tagállamok polgárainak kellene megfizetniük. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint ez nem puszta elmélet, hanem egy kitervelt pénzszerző hadművelet, amelynek célpontjában a rezsicsökkentés és a családi kasszák állnak.

2026. 01. 16. 10:05
Forrás: Facebook/Czepek Gábor
Czepek Gábor a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hívta fel a figyelmet az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának jelentésére, amely konkrétumokkal szolgál a brüsszeli szándékokról. A politikus írásában rámutatott: a tervek szerint Brüsszel 800 milliárd dollárt vonna el a közös forrásokból, hogy azt a háborús célok finanszírozására fordítsa. Ez az összeg felfoghatatlan terhet róna az európai gazdaságokra, a számlát pedig a lakosságnak és a vállalkozásoknak nyújtanák be. A magyar családokra vetítve ez az összeg drámai mértékű.

A kormány petíciót indít a családok pénzének védelméért. / Fotó: Facebook/Czepek Gábor
Keményen megsarcolnák a családokat

Ez családonként több mint 1,3 millió forint terhet jelentene

– figyelmeztetett az államtitkár.

A helyzetértékelés szerint mindez nem véletlenszerű folyamat, hanem egy tudatos, baloldali gazdaságpolitikai manőver része. A cél a háborús gazdaság fenntartása, aminek eszközei a rezsiemelés, a megszorítások és az adóemelések. Európa jelenlegi állapota is ezt a tendenciát tükrözi: a kiszámítható energiabeszerzés megszűnt, az ideológiai alapú döntések pedig torzítják a piacot. A versenyképesség romlása kézzelfogható, hiszen: 

Európában az energiaárak 3–4-szer magasabbak, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában

Ebben a környezetben Magyarország kormánya gátat képez a brüsszeli tervek előtt. Az államtitkár szerint éppen ezért akar változást az uniós vezetés: olyan kormányt szeretnének látni Budapesten, amely szó nélkül végrehajtja az akaratukat. Czepek Gábor szerint a Tisza Párt pontosan erre a szerepre készül. Megnyilvánulásaikból és kiszivárgott terveikből arra lehet következtetni, hogy készek lennének feladni a rezsivédelmet, és utat engednének a megszorításoknak.

A biztonság kulcsa a hétköznapok szintjén a rezsivédelem fenntartása. Ez az intézkedés védi meg a magyar családokat akkor is, amikor a kontinens jelentős része energiaválsággal küzd. A kormány álláspontja szerint ezt a védőhálót nem szabad sem sávosítani, sem progresszívvé tenni, hanem teljes körűen, kiszámíthatóan kell biztosítani mindenki számára.

A politikus bejelentette, hogy a kormány petíciót indít a magyar érdekek védelmében. A cél, hogy a magyarok pénze Magyarországon maradjon, és ne Brüsszel háborús terveire folyjon el.

Ez nem kocsmakonteó. Ez kitervelt, begyakorolt baloldali pénzszerző hadművelet

 – fogalmazott Czepek Gábor, hangsúlyozva, hogy április 12-én a választópolgároknak dönteniük kell a háborús gazdaság és a biztonságos, békés fejlődés között.

A kiemelt képen Czepek Gábor látható. / Forrás: Facebook / Czepek Gábor

Fontos híreink

