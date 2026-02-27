turizmusbelföldi utazásbelföldi szállásfoglalásszállásfoglalás

A Valentin-nap megmozgatta a magyar utazókat – itt pihennek majd legtöbben a következő hónapokban

Tavasszal Budapest, Hajdúszoboszló, Eger, nyáron pedig Siófok, Hajdúszoboszló és Gyula lehet a belföldi utazók leggyakoribb választása itthon. A szállásfoglalások zöme egy vagy két éjszakára szól, többnyire hotelben terveznek megszállni, amelyre átlagosan 70-170 ezer forintot szánnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 11:54
Forrás: BGYH
Miként a csütörtökön publikált, friss, januári adatok is jelezték, a turizmus még ezekben a hetekben sem áll le. Beindultak a tavaszi, sőt már a nyári szállásfoglalások is. Meglepő módon a többség a legközelebbi, februári időpontokat kötötte le legelőbb. Úgy tűnik, a Valentin-nap idén különösen beindította a magyar utazókat.

szállásfoglalások
A tavaszi szállásfoglalások többsége egy-két éjszakára szólt 
Fotó: Freepik

TOP 10: főként ide szólnak a szállásfoglalások 

Nem tétlenkedtek a belföldi utazók az év első heteiben sem, akiket a Szallas.hu szerint igencsak megmozgatott a portál tavaszi előfoglalási kampánya – számolt be lapunknak a szállásközvetítő portál.

Az akcióban január 20-a és április 30-a közötti dátumokra lehetett foglalni, a foglalások havi összesítéséből jól látszik, hogy a vendégek a közelebbi dátumokat választották a legnagyobb arányban, a tavaszi kampány foglalásainak csaknem fele februárra szólt.

Adataik szerint 

Budapest, Hajdúszoboszló és Eger lehet a következő hónapok legnépszerűbb úti célja. Top 10-es listájukon az élmezőnyt Pécs, Miskolc, Siófok, Gyula, Szeged, Nyíregyháza és Hévíz követik. 

A régiós összesítésből kiderült, hogy Észak-Magyarország még mindig az élen áll, a foglalások közel ötödével. Második helyen Budapest és vonzáskörzete szerepel 16 százalékkal, harmadik helyen pedig a Balaton végzett 14 százalékkal. 

Ennyi időre utaznak és ilyen szállást választanak

A számok azt mutatják, hogy 

  • a foglalások 41 százaléka két éjszakára szól, 39 százalékuk egy éjre. Három éjszakát a foglalások 14 százalékánál, ennél hosszabb tartózkodást pedig 6 százaléknál választottak. A tavaszi foglalások 60 százaléka 2 főre szól. 
  • A foglalások 46 százalékánál hotelt, 23 százalékánál apartmant választottak. További 16 százalékánál vendégházra, 11 százalékánál panzióra, 4 százalékánál egyéb szállástípusra esett a választás.
  • A hoteles foglalások 46 százaléka 70-170 ezer forint közötti kosárérték kategóriába esett, 40 százalékukért pedig maximum 70 ezer forintot fizettek. 
  • Az apartman, panzió, vendégház szálláskategóriák összesítése szerint az ezeket a szállástípusokat választó vendégek 77 százalékánál a kosárérték legfeljebb 70 ezer forint. 
  • Az előfoglalások 44 százaléka során wellness-szállást választottak. 

Kelemen Lili sajtószóvivő szerint a következő hetekben a tavaszi foglalások további élénkülésére számítanak, mivel jön a négynapos húsvéti hosszú hétvége és vele a tavaszi szünet is, ami a párban utazók mellett a családok számára is vonzó időszak.

A februári és tavaszi belföldi utazási trendek alapján továbbra is kiemelten népszerűek azok az úti célok, ahol a pihenés, a fürdőzés és a kulturális programok egyszerre elérhetők. 

Jól mutatja ezt a trendet a Gyulai Várfürdő, az egri vár, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a keszthelyi Festetics-kastély, a Nyíregyházi Állatpark, a hajdúszoboszlói Hungarospa Gyógyfürdő vagy épp a Visegrádi Fellegvár iránti érdeklődés is

– jelezte a szállásközvetítő, amely szerint a lista azt jelzi, hogy a hűvösebb februári időszakban a wellness- és gyógyfürdős desztinációk húznak, tavasszal pedig egyre erősebben kapcsolódnak melléjük a családbarát, szabadtéri és kulturális látnivalók.

Tudom, mit teszel idén nyáron

A nyári előfoglalások alapján Siófok, Hajdúszoboszló és Gyula állnak az élen. Őket holtversenyben Balatonfüred és Szeged követik, majd Eger, Balatonlelle, Budapest, Zalakaros, Pécs és Harkány sorakoznak a toplistán. A régiós összesítésben megtörtént a szokásos nyári forduló, a nyári előfoglalások harmadával vezet a Balaton. A második helyen Észak-Magyarország, harmadik helyen pedig Dél-Alföld áll. 

A nyári előfoglalások 42 százaléka júliusra, 38 százaléka augusztusra és húsz százaléka júniusra szól. A nyári belföldi foglalások 23 százalékánál 3 éjre, 21 százalékánál 4 éjre, 19 százalékánál 2 éjre választottak szállást, míg a foglalások 12 százaléka 5 éjre szól. Az egyéjszakás előfoglalások aránya 10 százalék, a 6 éjszakás vagy hosszabbaké 15 százalék. 

Szállástípusok közül egyelőre a nagyobb arányban 37 százalékkal az apartmanok részesültek a nyári előfoglalásokból. A vendégházakat a nyári foglalások 26 százalékánál, hotelt 23 százalékánál, panziót 8 százalékánál választottak. Az egyéb szállástípusok aránya 6 százalék. A belföldi nyári foglalások 38 százaléka két főre szól, 20 százaléka 4 főre, 18 százaléka 3 főre.

A nyári előfoglalások 40 százaléka 70–170 ezer forint közötti kosárérték-kategóriát jelent, 22 százaléka pedig 70 ezer forint alatt maradt. A foglalások ötödével harmadik helyen a 170-270 ezer forint közötti kosárérték-kategória áll. A 270 ezer forint feletti előfoglalások aránya 18 százaléka.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

