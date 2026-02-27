A Valentin-nap megmozgatta a magyar utazókat – itt pihennek majd legtöbben a következő hónapokban

Miként a csütörtökön publikált, friss, januári adatok is jelezték, a turizmus még ezekben a hetekben sem áll le. Beindultak a tavaszi, sőt már a nyári szállásfoglalások is. Meglepő módon a többség a legközelebbi, februári időpontokat kötötte le legelőbb. Úgy tűnik, a Valentin-nap idén különösen beindította a magyar utazókat.

A tavaszi szállásfoglalások többsége egy-két éjszakára szólt

Fotó: Freepik

TOP 10: főként ide szólnak a szállásfoglalások

Nem tétlenkedtek a belföldi utazók az év első heteiben sem, akiket a Szallas.hu szerint igencsak megmozgatott a portál tavaszi előfoglalási kampánya – számolt be lapunknak a szállásközvetítő portál.

Az akcióban január 20-a és április 30-a közötti dátumokra lehetett foglalni, a foglalások havi összesítéséből jól látszik, hogy a vendégek a közelebbi dátumokat választották a legnagyobb arányban, a tavaszi kampány foglalásainak csaknem fele februárra szólt.

Adataik szerint

Budapest, Hajdúszoboszló és Eger lehet a következő hónapok legnépszerűbb úti célja. Top 10-es listájukon az élmezőnyt Pécs, Miskolc, Siófok, Gyula, Szeged, Nyíregyháza és Hévíz követik.

A régiós összesítésből kiderült, hogy Észak-Magyarország még mindig az élen áll, a foglalások közel ötödével. Második helyen Budapest és vonzáskörzete szerepel 16 százalékkal, harmadik helyen pedig a Balaton végzett 14 százalékkal.

Ennyi időre utaznak és ilyen szállást választanak

A számok azt mutatják, hogy

a foglalások 41 százaléka két éjszakára szól, 39 százalékuk egy éjre. Három éjszakát a foglalások 14 százalékánál, ennél hosszabb tartózkodást pedig 6 százaléknál választottak. A tavaszi foglalások 60 százaléka 2 főre szól.

A foglalások 46 százalékánál hotelt, 23 százalékánál apartmant választottak. További 16 százalékánál vendégházra, 11 százalékánál panzióra, 4 százalékánál egyéb szállástípusra esett a választás.

A hoteles foglalások 46 százaléka 70-170 ezer forint közötti kosárérték kategóriába esett, 40 százalékukért pedig maximum 70 ezer forintot fizettek.

Az apartman, panzió, vendégház szálláskategóriák összesítése szerint az ezeket a szállástípusokat választó vendégek 77 százalékánál a kosárérték legfeljebb 70 ezer forint.

Az előfoglalások 44 százaléka során wellness-szállást választottak.

Kelemen Lili sajtószóvivő szerint a következő hetekben a tavaszi foglalások további élénkülésére számítanak, mivel jön a négynapos húsvéti hosszú hétvége és vele a tavaszi szünet is, ami a párban utazók mellett a családok számára is vonzó időszak.