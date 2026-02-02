Donald TrumpIránEgyesült Államok

Trump ismét figyelmeztette Iránt

Az amerikai elnök szerint a hadsereg kész arra, hogy tesztelje, Irán igazat mondott-e. Donald Trump Ali Hamenei ajatollah azon kijelentéseire reagált, ami szerint egy amerikai támadás az egész régiót lángba borítaná.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 22:30
Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump nemrég ismét figyelmeztette Iránt, hogy az amerikai haderő kész próbára tenni, valóban igaza volt-e az ország vezetésének. Az amerikai elnök Ali Hamenei ajatollah kijelentésére reagált, aki szerint egy amerikai támadás az egész régiót háborúba taszítaná – írja az Origo. 

Trump ismét figyelmeztette Irán vezetését, hogy az amerikai haderő készen áll
Trump ismét figyelmeztette Irán vezetését, hogy az amerikai haderő készen áll. Fotó: AFP

Az Egyesült Államok és a perzsa ország viszonya azután vált ismét feszültté, hogy az amerikai elnök megszólalt az Iránban kibontakozó tüntetéshullám kapcsán. Mint arról lapunk is beszámolt, az ország szinte teljes egészében zajlottak megmozdulások a megélhetési válság miatt, azonban a hatóságok erőszakkal törték le azokat. A jelenlegi információk szerint több ezren életüket veszítették a demonstrációk során.

Donald Trump korábban jelezte: az Egyesült Államok nem fogja tétlenül nézni, ahogy az iráni rezsim ártatlanokat gyilkol. Emellett az amerikai elnök nehezményezte, hogy Irán még mindig nem ült tárgyalóasztalhoz az atomprogramja kapcsán. 

Trump nemrég figyelmeztette Iránt, hogy óriási flotta gyülekezik a Perzsa-öböl partjainál, amely egyértelmű paranccsal rendelkezik, és ha kell, be is avatkozik. Irán szinte azonnal jelezte, hogy egy esetleges amerikai támadást hadüzenetként értékel. Ali Hemenei ajatollah pedig vasárnap jelezte, hogy az Egyesült Államok beavatkozása az egész régiót háborúba taszítaná. 

Trump nem sokkal később reagált az iráni kijelentésekre, és jelezte, hogy az amerikai haderő kész próbára tenni, hogy Irán legfelsőbb vezetője igazat mondott-e. 

Az amerikai elnök nyilatkozata után Ali Shamkhani, Irán legfelsőbb vezetőjének egyik főtanácsadója arra figyelmeztetett, hogy egy amerikai támadásra adott válasz széles körű lesz.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsík miklós

Ez egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ez következmények nélkül marad, akkor itt tényleg mindennek vége!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu