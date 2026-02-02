Trump ismét figyelmeztette Iránt

Donald Trump nemrég ismét figyelmeztette Iránt, hogy az amerikai haderő kész próbára tenni, valóban igaza volt-e az ország vezetésének. Az amerikai elnök Ali Hamenei ajatollah kijelentésére reagált, aki szerint egy amerikai támadás az egész régiót háborúba taszítaná – írja az Origo.
Az Egyesült Államok és a perzsa ország viszonya azután vált ismét feszültté, hogy az amerikai elnök megszólalt az Iránban kibontakozó tüntetéshullám kapcsán. Mint arról lapunk is beszámolt, az ország szinte teljes egészében zajlottak megmozdulások a megélhetési válság miatt, azonban a hatóságok erőszakkal törték le azokat. A jelenlegi információk szerint több ezren életüket veszítették a demonstrációk során.
Donald Trump korábban jelezte: az Egyesült Államok nem fogja tétlenül nézni, ahogy az iráni rezsim ártatlanokat gyilkol. Emellett az amerikai elnök nehezményezte, hogy Irán még mindig nem ült tárgyalóasztalhoz az atomprogramja kapcsán.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!