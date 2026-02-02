Trump ismét figyelmeztette Iránt

Donald Trump nemrég ismét figyelmeztette Iránt, hogy az amerikai haderő kész próbára tenni, valóban igaza volt-e az ország vezetésének. Az amerikai elnök Ali Hamenei ajatollah kijelentésére reagált, aki szerint egy amerikai támadás az egész régiót háborúba taszítaná – írja az Origo.

Trump ismét figyelmeztette Irán vezetését, hogy az amerikai haderő készen áll. Fotó: AFP

Az Egyesült Államok és a perzsa ország viszonya azután vált ismét feszültté, hogy az amerikai elnök megszólalt az Iránban kibontakozó tüntetéshullám kapcsán. Mint arról lapunk is beszámolt, az ország szinte teljes egészében zajlottak megmozdulások a megélhetési válság miatt, azonban a hatóságok erőszakkal törték le azokat. A jelenlegi információk szerint több ezren életüket veszítették a demonstrációk során.