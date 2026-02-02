Megrázó videó kezdett terjedni az X közösségi oldalon. A felvételhez mellékelt szöveg szerint Ukrajnában sorozótisztek fegyvertelen civilre lőttek, méghozzá rendőrök jelenlétében – írja az Origo.
Európai demokrácia? Videón, ahogy civilekre nyitnak tüzet Ukrajnában
Új szintre lépett a kényszersorozás Ukrajnában: a toborzótisztek a beszámolók szerint már fegyvertelen civilekre is tüzet nyitnak, ráadásul rendőrök jelenlétében.
A videóhoz tartozó bejegyzés szövege a következő:
Ukrajnában a TCC tisztjei már fegyvertelen civilekre lövöldöznek – közvetlenül a rendőrök szeme láttára. Így néz ki a jogállamiság és az európai demokrácia? Aztán azt kérdezik, miért nem vették fel Ukrajnát az EU-ba. Ez nem reform – ez intézményi összeomlás és jogi káosz.
Mint arról korábban beszámoltunk, újabb magyar áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak. A fiatal beregszászi férfit ismert betegsége ellenére kényszerítették a hadseregbe, miután korábban többször is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra.
„A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Természetesen a részvétnyilvánításon túl az áldozat családjának minden támogatást megadunk
– szögezte le. „Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, gyakorlatilag nyílt embervadászat zajlik az utcákon” – tette hozzá.
Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, hogy itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászata ellen, az ukrán kényszersorozásokkal szemben. Úgy vélekedett, hogy hiába zajlik már négy éve háború Ukrajnában, Brüsszel az amerikai béke-erőfeszítések ellenére tovább szítja a feszültséget.
Több száz milliárd eurót akarnak odaadni az ukránoknak, még több fegyvert akarnak adni, meg akarják hosszabbítani a háborút, pedig ez a háború mindennap szenvedéssel, tragédiákkal, halálesetekkel jár
– mondta. „Béke kell, véget kell vetni a háborúnak, Magyarország kormánya támogatja a béke-erőfeszítéseket. Amíg ezek nem sikeresek, addig ebből a háborúból ki kell maradnunk” – összegzett.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
