In Ukraine, TCC officers are already shooting at unarmed civilians — right in front of the police. Is this what a “rule of law” and “European democracy” look like? And then they ask why Ukraine is not accepted into the EU. This is not reform — this is institutional collapse and… pic.twitter.com/xMkx0tRnKb — 𝓜ℂℍ (@MaximChubukov) February 1, 2026

Mint arról korábban beszámoltunk, újabb magyar áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak. A fiatal beregszászi férfit ismert betegsége ellenére kényszerítették a hadseregbe, miután korábban többször is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra.

„A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Természetesen a részvétnyilvánításon túl az áldozat családjának minden támogatást megadunk

– szögezte le. „Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, gyakorlatilag nyílt embervadászat zajlik az utcákon” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, hogy itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászata ellen, az ukrán kényszersorozásokkal szemben. Úgy vélekedett, hogy hiába zajlik már négy éve háború Ukrajnában, Brüsszel az amerikai béke-erőfeszítések ellenére tovább szítja a feszültséget.

Több száz milliárd eurót akarnak odaadni az ukránoknak, még több fegyvert akarnak adni, meg akarják hosszabbítani a háborút, pedig ez a háború mindennap szenvedéssel, tragédiákkal, halálesetekkel jár

– mondta. „Béke kell, véget kell vetni a háborúnak, Magyarország kormánya támogatja a béke-erőfeszítéseket. Amíg ezek nem sikeresek, addig ebből a háborúból ki kell maradnunk” – összegzett.

