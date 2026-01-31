Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak , itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen a nyílt embervadászat ellen – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. „A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt” – mondta el a tragédia részleteivel kapcsolatban a tárcavezető. A család beszámolója szerint Reban Zsoltot korábban többször is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra, ennek ellenére január elején az utcáról vitték el, majd néhány nappal később egy kiképzőközpontban halt meg.
A kényszersorozás újabb magyar áldozatot szedett, elnök bálozott Magyarországon
Rejtélyes robbanások rázták meg Irán két városát. Az ukrajnai kényszersorozásnak újabb magyar áldozata van, Orbán Viktor miniszterelnök pedig neves vendégeket fogadott – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Orbán Viktor miniszterelnök szombaton hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) párt elnökét és Ana Trisic Babic asszonyt, a boszniai Szerb Köztársaság ügyvezető elnökét. Milorad Dodik és Ana Trisic Babic a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és az Országos Szerb Önkormányzat által szervezett Szent Száva-napi bál alkalmából látogatott Magyarországra.
A jobboldal stratégiai célja, hogy a békés magyar jövőt építse, ne az ukrán háborút finanszírozza – értékelte közösségi oldalán a hatvani háborúellenes gyűlést Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. Elemzése szerint a hatvani gyűlésen kirajzolódott, hogy a jobboldal új, demokráciaerősítő innovációja, a nemzeti petíció egyben geopolitikai eszköz is, mert óriási a nyomás Brüsszel felől. Szánthó Miklós szerint a rezsicsökkentés kérdése éppen a pillangóeffektus miatt nem választható le a háborúról és Ukrajna gyorsított felvételéről sem.
Szombaton két, egymástól mintegy ezer kilométerre történt robbanás rázta meg Iránt, legalább öt ember életét követelve. Az egyik detonáció Irán stratégiai fontosságú déli kikötővárosában, Bandar-Abbászban történt. Bár a közösségi médiában azonnal elkezdődtek a találgatások egy esetleges izraeli szabotázsról vagy célzott likvidálásról, a iráni rezsim hivatalos csatornái gázrobbanásokat említenek. Izrael tagadja, hogy bármi köze lenne a történtekhez.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Ana Trisic Babicot, a boszniai Szerb Köztársaság ügyvezető elnökét (k) és Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) párt elnökét a Karmelita kolostorban 2026. január 31-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
