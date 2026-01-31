A kényszersorozás újabb magyar áldozatot szedett, elnök bálozott Magyarországon

Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak , itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen a nyílt embervadászat ellen – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. „A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt” – mondta el a tragédia részleteivel kapcsolatban a tárcavezető. A család beszámolója szerint Reban Zsoltot korábban többször is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra, ennek ellenére január elején az utcáról vitték el, majd néhány nappal később egy kiképzőközpontban halt meg.

Újabb magyar áldozatot szedett a kegyetlen ukrajnai kényszersorozás, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)