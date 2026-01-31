szánthó miklósbrüsszeljobboldal

Szánthó Miklós: A jobboldal célja a békés magyar jövő építése

A jobboldal stratégiai célja, hogy a békés magyar jövőt építse és ne az ukrajnai háborút finanszírozza – mutatott rá az Alapjogokért Központ főigazgatója a hatvani háborúellenes gyűlés után.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 18:08
Elemzése szerint a hatvani gyűlésen kirajzolódott, hogy a jobboldal új, demokráciaerősítő innovációja, a nemzeti petíció egyben geopolitikai eszköz is, mert óriási a nyomás Brüsszel felől.

A petíció pedig kiszélesíti a kormány legitimációját: ha minél többen küldik vissza, a háború, Ukrajna gyorsított csatlakozásának vagy a rezsicsökkentés felszámolásának elutasítása nem pusztán a kormány politikai véleménye lesz, hanem össztársadalmi békereakció a háborús brüsszeli akaratra.

Az is valóság, hogy mivel a külpolitika belpolitikává vált az egész világon, ez a háborúpárti brüsszeli akarat pillangóhatást vált ki: a rossz döntések újabb hibahullámokhoz vezetnek.

A miniszterelnök telt házas beszédéből is világossá vált, hogy Ukrajna elhibázott támogatási koncepciójának része az orosz energiáról való teljes leválás terve.

Ez viszont a rezsicsökkentés végét jelentené,

mivel olcsó orosz gáz nélkül nincs rezsicsökkentés. Ennek nyertese ráadásul a Tiszába küldött a globális energialobbi lenne, ami megint csak arra mutat, hogy a magyarországi baloldal nem a magyar érdeket azonosítja be és arra ad választ, hanem a globálist követi és azt szolgálja idehaza – tette hozzá.

Szánthó Miklós szerint a rezsicsökkentés kérdése éppen a pillangóeffektus miatt nem választható le a háborúról és Ukrajna gyorsított felvételéről sem. Ennek anyagi és gazdasági hátterét, az eddig és ezután Ukrajnának folyósított euró-százmilliárdokat pedig – az USA Ukrajna-projektről való lecsatlakozása miatt – egyedül az európai adófizetők biztosítanák. Ez az ambíció a Tisza megszorítócsomagja mögött is – mondta.

Kiemelte: a jobboldal stratégiai célja éppen ezért, hogy a magyar jövőt építse, ne az ukránt finanszírozza: meg kell védeni a rezsicsökkentést, ki kell maradni a háborúból, és távol kell tartani azokat a kormányzástól, akik idegen érdekekért cserébe feláldoznák a magyar családok biztonságát.

Ez pedig csak azoktól várható el, akik biztosan ezt az álláspontot képviselték korábban is. – Azoktól viszont a legkevésbé, akikről azt sem tudjuk, mit akarnak, illetve amit tudunk, az veszélyes – fogalmazott a főigazgató.

Borítókép: Háborúellenes gyűlés Hatvanban (Forrás: Facebook)


