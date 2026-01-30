Szánthó Miklós lebuktatta Magyar Pétert, aki még a saját jelöltjeit sem ismeri

Vicces tiszás posztot osztott meg közösségi oldalán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Láthatóan az történt, hogy Magyar Péter, a Tisza vezére már saját embereinek a nevét sem tudja, másképp nem történhetett volna meg, hogy a Tisza-vezér Facebook-bejegyzésében Gyömbérnek nevezi Gombár Dávidot. Ahogy Szánthó Miklós posztjához írta:

Aki a saját jelöltjei nevét nem tudja, honnan tudná, mi az ország érdeke?

De tényleg

– tette hozzá a főigazgató.