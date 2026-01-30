szánthó miklósmagyar péterjelölt

Szánthó Miklós lebuktatta Magyar Pétert, aki még a saját jelöltjeit sem ismeri

Szánthó Miklós közösségi oldalán reagált arra, hogy Magyar Péter egyik Facebook-bejegyzésében tévesen nevezte meg a Tisza Párt jelöltjét, ami a főigazgató szerint komoly kérdéseket vet fel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 21:41
Szánthó Miklós Forrás: Facebook
Vicces tiszás posztot osztott meg közösségi oldalán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Láthatóan az történt, hogy Magyar Péter, a Tisza vezére már saját embereinek a nevét sem tudja, másképp nem történhetett volna meg, hogy a Tisza-vezér Facebook-bejegyzésében Gyömbérnek nevezi Gombár Dávidot. Ahogy Szánthó Miklós posztjához írta: 

Aki a saját jelöltjei nevét nem tudja, honnan tudná, mi az ország érdeke? 

De tényleg

 – tette hozzá a főigazgató.

Borítókép: Szánthó Miklós (Forás: Facebook)


Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

