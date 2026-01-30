Van, amivel még Orbán Viktor sem bír el + videó

Egy gyors ebédre állt meg a XV. kerületi Pléh-csárdában a magyar miniszterelnök, s ha már ott járt, meg is osztotta közösségi oldalán tapasztalatait.

A hely legendás, elsősorban hatalmas adagjairól híres, amit Orbán Viktor is megtapasztalt, miután megkérdezte, nem elefántból van-e az XXL-es méretű rántott hús. Sorbaállás közben a helyiekkel is tudott pár szót váltani a kormányfő, majd az evés következett.